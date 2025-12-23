ETV Bharat / state

चौधरी चरण सिंह जयंती; मुख्यमंत्री ने 25 किसानों को सौंपी ट्रैक्टरों की चाबी, गिनाईं डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां

पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाई गई. इस दौरान किसानों और कृषि निर्यातकों को सम्मानित किया गया.

मुख्यमंत्री ने 25 किसानों को सौंपी ट्रैक्टरों की चाबी.
मुख्यमंत्री ने 25 किसानों को सौंपी ट्रैक्टरों की चाबी. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 1:53 PM IST

लखनऊ : पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 25 किसानों को ट्रैक्टर की सौगात दी है. इस मौके पर प्रगतिशील किसानों, महिला किसानों, कृषि निर्यातकों और संरक्षित खेती को बढ़ावा देने वालों को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख भी उपस्थित रहे. चौधरी चरण सिंह की जयंती को 'किसान सम्मान दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है.



मुख्यमंत्री ने 25 किसानों को सौंपी ट्रैक्टरों की चाबी. (Video Credit : ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में यूपी में कृषि उत्पादन की दर महज 7 फीसद थी. अब उत्तर प्रदेश में देश की कृषि विकास की दर 18 फीसदी है. हमारे अन्नदाता प्रगति की रहा पर हैं. अन्नदाता को पहली बार प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के साथ जोड़ा गया. इसके बाद कई योजनाएं लागू हुईं. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना समेत कई योजनाएं डबल इंजन की सरकार से आगे बढ़ रही हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते अतिथि.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते अतिथि. (Photo Credit : ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के मसीहा चौ.चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करके देश के किसानों के मान को व उनके गौरव को बढ़ाने का कार्य किया. चौधरी साहब अक्सर कहा करते थे जब तक किसान गरीब रहेगा, भारत अमीर नही हो सकता. ग्रामीण भारत ही असली भारत है. भारत के समृद्धि का मार्ग देश के खेत व खलिहान से होकर गुजरता है. जागरूक जनशक्ति ही सबल लोकतंत्र का आधार है.

किसानों को ट्रैक्टर की चाबी देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.
किसानों को ट्रैक्टर की चाबी देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo Credit : ETV Bharat)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 16 लाख निजी ट्यूबवेल से जुड़े हुए जितने भी हमारे अन्नदाता किसान थे. इनके ट्यूबवेल के बिल को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है. राज्य सरकार उसका भुगतान करती है. लगभग 75 हजार करोड़ से अधिक धनराशि हमने किसानों के खाते में डाली है. हाल ही में गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया गया है.

