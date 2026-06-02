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लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर बड़ा ब्लॉक, 22 TRAINS नहीं आएंगी, 68 के बदले प्लेटफार्म, Intercity इस Staion से चलेगी

लखनऊ: राजधानी के चारबाग रेलवे स्टेशन (Lucknow Charbagh Station) पर एयर कॉनकोर्स निर्माण की वजह से 31 मई से एक जून तक लिए गए ट्रैफिक ब्लाक की अवधि में बढ़ोतरी कर दी गई है. अब यह ब्लाक चार जून तक जारी रहेगा. पूर्व में दो दिनों के लिए लिए गए ब्लाक के चलते लंबी दूरी की जिन 22 ट्रेनों को बदले रूट से चलाया जा रहा था, वह चार जून तक परविर्तित मार्ग से ही संचालित होंगी. 68 ट्रेनों के प्लेटफार्म में बदलाव किया गया है.





क्या बदलाव किए गए: रेलवे प्रशासन के मुताबिक चार जून तक ट्रेनों के प्लेटफार्म में बदलाव किए गए हैं. प्लेटफार्म नंबर चार से चलने वाली 36 ट्रेनों को अन्य प्लेटफार्मों से संचालित किया जाएगा. प्लेटफार्म नंबर पांच से चलने वाली 21 ट्रेनों को सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक अन्य प्लेटफार्मों से संचालित किया जाएगा. प्लेटफार्म दो और तीन से चलने वाली 11 ट्रेनों को प्लेटफार्म छह और सात से रवाना किया जाएगा. उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पूर्व अपने ट्रेनों के रूट की जानकारी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट एनटीईएस या रेलवे हेल्प लाइन के माध्यम से अवश्य ले लें.



कहां से चलेगी कानपुर इंटरसिटी: चारबाग रेलवे स्टेशन पर एयर कॉनकोर्स निर्माण के चलते कानपुर इंटरसिटी सहित कई ट्रेनें चारबाग रेलवे स्टेशन नहीं आएंगी. यह ट्रेनें लखनऊ जंक्शन, उतरेठिया, मानक नगर और मल्हौर तक आएंगी और वहीं से रवाना होंगी. रेलवे प्रशासन के अनुसार कानपुर सेंट्रल और लखनऊ के बीच चलने वाली ट्रेन 64214 और 64203 इंटरसिटी दो से पांच जून तक लखनऊ जंक्शन से चलेगी. लखनऊ-यशवंपुर एक्सप्रेस चार जून तक उतरेठिया, लखनऊ-कानपुर के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 64212 और 64255 इंटरसिटी मानक नगर और 64215 अयोध्या कैंट -लखनऊ इंटरसिटी चार जून तक मल्हौर से संचालित होगी.





ट्रेनों में आज से लगेंगे स्लीपर व एसी के अतिरिक्त कोच: उत्तर रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 34 ट्रेनों में स्लीपर व एसी के अतिरिक्त कोच लगाएगा. इससे गर्मी की छुट्टियों में वेटिंग से परेशान यात्रियों को खासी राहत हो जाएगी. अतिरिक्त कोच दो जून से अलग-अलग तिथियों में लगने शुरू होंगे. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि 04211/12 एलटीटी सुलतानपुर एक्सप्रेस में तीन से 11 जून तक, 04225/26 एलटीटी वाराणसी स्पेशल में चार से 12 जून तक, 12423/24 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में छह से 14 जून तक थर्ड एसी इकाॅनमी क्लास का एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा. ट्रेन संख्या 19409/10 साबरमती एक्सप्रेस में चार से 27 जून तक, 20939/40 साबरमती एक्सप्रेस में दो जून से सात जुलाई तक, 20963/64 साबरमती एक्सप्रेस में चार से 27 जून तक थर्ड एसी व स्लीपर के एक-एक कोच अतिरिक्त लगेंगे.







19421/22 अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस में 14 से 30 जून तक थर्ड व सेकेंड एसी के एक-एक कोच लगेंगे. 14207/08 पद्मावत एक्सप्रेस में छह से 15 जून तक, 14205/06 अयोध्या कैंट दिल्ली एक्सप्रेस में आठ से 13 जून तक, 14235/36 वाराणसी बरेली एक्सप्रेस में पांच से आठ जून तक, 22419/20 गाजीपुर सिटी आनंदविहार टर्मिनल सुपरफास्ट में छह से 12 जून तक, 22433/34 गाजीपुर सिटी आनंदविहार सुपरफास्ट में आठ से 13 जून तक, कोच लगेंगे. ट्रेन संख्या 14307/08 प्रयागराज संगम बरेली एक्सप्रेस छह से नाै जून तक, 14231/32 प्रयागराज संगम बस्ती एक्सप्रेस में आठ जून को, 20413/14 वाराणसी इंदाैर महामना एक्सप्रेस में दो से 12 जून तक स्लीपर का एक-एक कोच अतिरिक्त लगेगा. ट्रेन 54375/76 प्रयागराज संगम जाैनपुर अनारक्षित विशेष में सात जून को एक जनरल कोच लगाया जाएगा. ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ने से यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. इससे उनका सफर सुहाना हो सकेगा







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