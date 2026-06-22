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लखनऊ रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग महिला से अभद्रता और मारपीट, RPF पर लगा आरोपियों को बचाने का आरोप

आरपीएफ ने सिर्फ जुर्माना लेकर रफा-दफा किया मारपीट का मामला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक बुजुर्ग महिला से अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है. वारदात के बाद आरोपी स्टेशन परिसर में जमकर आतंक मचाते रहे और पीड़ित बुजुर्ग महिला सदमे में रोती रही. दबंग आरोपी लगातार पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे थे, जिसके बाद पीड़ितों ने मौके पर मौजूद RPF इंस्पेक्टर से कार्रवाई की गुहार लगाई. आरोप है कि आरपीएफ इंस्पेक्टर ने इसे GRP का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया और खुद को पूरे प्रकरण से किनारे कर लिया. आरपीएफ इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह के केबिन में संगठन की धौंस देते रहे आरोपी. (Video Credit: ETV Bharat) सुरक्षा के बीच भी धमकियों का दौर: इसके बाद जब जीआरपी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित बुजुर्ग महिला को अपनी सुरक्षा में अंदर ले जाकर बिठाया, तब भी हंगामा शांत नहीं हुआ. आरोपी आरपीएफ इंस्पेक्टर के कार्यालय वाली गैलरी में सरेआम फोन कर अपने अन्य साथियों को स्टेशन बुलाते रहे. वे पीड़िता पक्ष की मदद के लिए पहुंचे स्थानीय लोगों को लगातार देख लेने की धमकी दे रहे थे. इस खुले उत्पात के बाद भी मौके पर तैनात आरपीएफ जवानों और अधिकारियों ने आरोपियों पर कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की. आरपीएफ ने जुर्माना लेकर किया रफा-दफा: बाद में जब जीआरपी ने पीड़िता की शिकायत पर गंभीरता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया, तब जाकर आरपीएफ ने अपनी साख बचाने के लिए सिर्फ खानापूरी की. आरपीएफ ने बिना टिकट स्टेशन परिसर में अवैध रूप से प्रवेश करने के एवज में आरोपियों से केवल मामूली जुर्माना वसूला और मामला रफा-दफा कर दिया. चारबाग रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ की कार्यशैली और भूमिका पर हमेशा से गंभीर प्रश्नचिन्ह लगते रहे हैं, जो सोमवार को हुई इस घटना से एक बार फिर साबित भी हो गया. जब असहाय पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही थी, तो आरपीएफ ने मदद करने के बजाय अपने कदम पीछे खींच लिए.