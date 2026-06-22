लखनऊ रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग महिला से अभद्रता और मारपीट, RPF पर लगा आरोपियों को बचाने का आरोप
आरपीएफ इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगा है, जिसके बाद जीआरपी ने मुकदमा दर्ज किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 10:51 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक बुजुर्ग महिला से अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है. वारदात के बाद आरोपी स्टेशन परिसर में जमकर आतंक मचाते रहे और पीड़ित बुजुर्ग महिला सदमे में रोती रही. दबंग आरोपी लगातार पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे थे, जिसके बाद पीड़ितों ने मौके पर मौजूद RPF इंस्पेक्टर से कार्रवाई की गुहार लगाई.
आरोप है कि आरपीएफ इंस्पेक्टर ने इसे GRP का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया और खुद को पूरे प्रकरण से किनारे कर लिया.
सुरक्षा के बीच भी धमकियों का दौर: इसके बाद जब जीआरपी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित बुजुर्ग महिला को अपनी सुरक्षा में अंदर ले जाकर बिठाया, तब भी हंगामा शांत नहीं हुआ. आरोपी आरपीएफ इंस्पेक्टर के कार्यालय वाली गैलरी में सरेआम फोन कर अपने अन्य साथियों को स्टेशन बुलाते रहे. वे पीड़िता पक्ष की मदद के लिए पहुंचे स्थानीय लोगों को लगातार देख लेने की धमकी दे रहे थे. इस खुले उत्पात के बाद भी मौके पर तैनात आरपीएफ जवानों और अधिकारियों ने आरोपियों पर कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की.
आरपीएफ ने जुर्माना लेकर किया रफा-दफा: बाद में जब जीआरपी ने पीड़िता की शिकायत पर गंभीरता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया, तब जाकर आरपीएफ ने अपनी साख बचाने के लिए सिर्फ खानापूरी की. आरपीएफ ने बिना टिकट स्टेशन परिसर में अवैध रूप से प्रवेश करने के एवज में आरोपियों से केवल मामूली जुर्माना वसूला और मामला रफा-दफा कर दिया. चारबाग रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ की कार्यशैली और भूमिका पर हमेशा से गंभीर प्रश्नचिन्ह लगते रहे हैं, जो सोमवार को हुई इस घटना से एक बार फिर साबित भी हो गया. जब असहाय पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही थी, तो आरपीएफ ने मदद करने के बजाय अपने कदम पीछे खींच लिए.
केबिन में दुबके रहे आरपीएफ इंस्पेक्टर: विवाद बढ़ता देख आरपीएफ इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह पीड़ितों को ढांढस बंधाने के बजाय चुपचाप अपने केबिन के अंदर चले गए. इसके बाद जब यह पूरा संवेदनशील मामला जीआरपी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह के पास पहुंचा, तो उन्होंने बिना वक्त गंवाए तत्काल विधिक कार्रवाई शुरू कर दी. पीड़िता ने ट्रेन में अभद्रता और मारपीट करने वाले मुख्य आरोपियों के साथ स्टेशन पहुंचे उनके बाहरी मददगारों की भी शिकायत की थी. लेकिन आरपीएफ इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह द्वारा मामले को नजरअंदाज किए जाने से आरोपियों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए.
यात्रियों और वकीलों ने किया विरोध: हौसला बढ़ने के कारण आरोपियों ने स्टेशन परिसर के भीतर ही भारी बवाल काटना शुरू कर दिया, लेकिन आरपीएफ मूकदर्शक बनी रही. आरोपियों की दबंगई का आलम यह था कि आरपीएफ इंस्पेक्टर के गलियारे की बेंच पर बैठी पीड़िता की बहू के साथ भी वे अभद्रता करने लगे. जब बहू ने अपनी सास के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में तेज आवाज में बात की, तो वहां मौजूद कई अन्य रेल यात्री और राहगीर इकट्ठा हो गए. आरोपियों द्वारा महिला के साथ की जा रही इस बदसलूकी को देखकर वहां पहुंचे कई वकीलों ने भी तीखा विरोध दर्ज कराया.
जीआरपी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने दर्ज किया केस: यह पूरा हाईवोल्टेज ड्रामा आरपीएफ इंस्पेक्टर के दफ्तर के ठीक सामने होता रहा, लेकिन उन्होंने एक्शन लेने के बजाय आरोपियों को सुरक्षित अपने कमरे में ले जाकर बिठा लिया. कमरे के भीतर आरोपी खुद को एबीवीपी (ABVP) और विश्व हिंदू रक्षा परिषद का पदाधिकारी बताकर इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह पर राजनीतिक धौंस जमाते रहे.
चारबाग RPF की कार्यशैली की होगी जांच: बिना टिकट घुसने, बुजुर्ग से मारपीट और स्टेशन पर हंगामा करने के बावजूद आरपीएफ इंस्पेक्टर उन्हें घंटों संरक्षण दिए रहे. अंत में जब आरपीएफ ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो पीड़ित परिवार ने आरपीएफ कमांडेंट और उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता से इसकी लिखित शिकायत की. अफसरों के कड़े रुख और कमर्शियल टीम की मुस्तैदी के बाद सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने आश्वस्त किया है कि मामले की जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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