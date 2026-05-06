ETV Bharat / state

लखनऊ: चारबाग और लखनऊ जंक्शन पर फिर शुरू होगी प्रीपेड ऑटो सेवा, यात्रियों को मिलेगी मनमाने किराए से राहत

अब नहीं भटकेंगे यात्री: लखनऊ रेलवे स्टेशन के बाहर फिर से शुरू होगी पारदर्शी प्रीपेड ऑटो बुकिंग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

यह सेवा रेलवे द्वारा इसलिए शुरू की जा रही है ताकि यात्रियों को लोकल स्थानों पर जाने के लिए ठगी का शिकार न होना पड़े. परिवहन विभाग की ओर से तय किराए पर ऑटो बुक करके यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे.

लखनऊ: आने वाले दिनों में चारबाग रेलवे स्टेशन या लखनऊ जंक्शन पर उतरने वाले यात्रियों को शहर के विभिन्न हिस्सों में जाने के लिए साधनों के अभाव में भटकना नहीं पड़ेगा. इतना ही नहीं, यात्रियों को सार्वजनिक साधनों के लिए मनमाना किराया भी नहीं चुकाना होगा क्योंकि पिछले पांच साल से बंद पड़ी प्रीपेड ऑटो सेवा को एक बार फिर बहाल करने की तैयारी की जा रही है.

यात्रियों की सुविधा के लिए फिर शुरू होगी सेवा: उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए इस सेवा को पुनः शुरू करने पर विचार-विमर्श किया जा रहा है. महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से यह सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी. पांच साल पहले 2019 में जब यह सेवा शुरू हुई थी, तो जीआरपी बूथ पर ही ऑटो की बुकिंग होती थी और ड्राइवर का नाम व ऑटो नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जाता था. यात्री किराया बूथ पर जमा करते थे और यात्रा पूरी होने पर ड्राइवर को दी गई पर्ची का वेरिफिकेशन किया जाता था.

5 साल बाद लखनऊ रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो सेवा मिलेगी. (Photo Credit: ETV Bharat)

बंद पड़े प्रीपेड बूथ फिर सक्रिय किये जाएंगे: इस व्यवस्था का लाभ यह था कि यात्रियों को 24 घंटे ऑटो की सुविधा मिलती थी और देर रात या तड़के ज्यादा किराया वसूलने की समस्या से निजात मिलती थी. महिला यात्री भी प्रीपेड ऑटो में खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करती थीं, क्योंकि जीआरपी के पास चालक का पूरा रिकॉर्ड रहता था. हालांकि, यह सेवा कुछ समय बाद किन्हीं कारणों से बंद हो गई थी और आज वही प्रीपेड बूथ सालों से ताले में बंद पड़ा है. अब यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने फिर से इस बूथ और सेवा को सक्रिय करने का मंथन शुरू कर दिया है.

मनमाना किराया वसूलने वालों पर लगेगी लगाम. (Photo Credit: ETV Bharat)

फिर से शुरू होगी पारदर्शी प्रीपेड ऑटो बुकिंग: चारबाग स्टेशन के बाहर अभी भी प्रीपेड ऑटो सेवा का पुराना बोर्ड और किराए की सूची चस्पा है, लेकिन वहां से बुकिंग बंद है. अब रेलवे का प्रयास है कि इसी पुराने बूथ के माध्यम से फिर से बुकिंग प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि यात्रियों को पारदर्शी किराया मिल सके. सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने दोहराया कि जल्द ही प्रीपेड ऑटो सेवा को धरातल पर लाने का प्रयास किया जाएगा. यह पहल न केवल यात्रियों के समय और धन की बचत करेगी, बल्कि लखनऊ आने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए यात्रा को अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित बनाएगी.

यह भी पढ़ें- बीएचयू में वैज्ञानिकों ने खोजी यूरिन से कैंसर की खोज की नई तकनीक, समय पर बीमारी की पहचान, इलाज में होगी कारगर