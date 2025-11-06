ETV Bharat / state

सोशल मीडिया पर धर्म बदलकर छात्रा से दोस्ती, निजी तस्वीरें खींची, ब्लैकमेलिंग

लखनऊ: राजधानी में सोशल मीडिया पर नाम बदलकर दोस्ती करने, ब्लैकमेल और छेड़छाड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है. एक युवक ने अपना धर्म बदलकर एक युवती से पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की. इसके बाद धोखे से उसकी निजी तस्वीरें खींचीं. जब छात्रा को आरोपी की असलियत पता चली तो उसने बात करने बंद कर दिया. आरोप है कि आरोपी युवक ने निजी फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया और संबंध बनाने का दबाव डाला. ​पीड़ित छात्रा को कृष्णानगर थाने से मदद न मिलने पर उसने थक-हारकर DCP दक्षिणी से न्याय की गुहार लगाई. उनके आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.



​पहचान बदली और खींची तस्वीरें: ​पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि कुछ महीने पहले सोशल मीडिया के ज़रिए उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी. युवक ने खुद को ब्राह्मण जाति का बताकर दोस्ती की और भरोसा जीतकर उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं. ​युवती को जल्द ही युवक के व्यवहार पर शक हुआ. जब युवती ने इस बारे में पता कराया तो पता चला कि आरोपी का नाम सुहेल सिद्दीकी है. वह बालागंज का रहने वाला है और दुबग्गा चौराहे पर दुकान चलाता है.





छात्रा ने बात करना बंद किया: ​पीड़िता ने सुहेल की असली पहचान जानने के बाद उससे बात करना बंद किया. इस पर आरोपी ब्लैकमेल करने लगा. आरोप है कि वह घर जाकर उसकी प्राइवेट तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने लगा. इसके साथ ही जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने लगा. आरोप है कि बीती 27 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे जब छात्रा घर लौट रही थी तब सुहेल सिद्दीकी ने रास्ते में उसे रोका. उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की और मारपीट भी की.



​DCP की पहल पर दर्ज हुआ मुकदमा: ​इस घटना के बाद, मां-बेटी ने अगले ही दिन कृष्णानगर थाने में सुहेल सिद्दीकी के खिलाफ लिखित शिकायत दी. हालांकि आरोप है कि थाने पर उनकी बात नहीं सुनी गई और शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे पीड़िता का परिवार काफी परेशान हो गया. न्याय की उम्मीद टूटने पर छात्रा ने अंततः DCP दक्षिणी से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की और न्याय की मांग की. DCP के निर्देश के बाद कृष्णानगर थाने में सुहेल सिद्दीकी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.



पुलिस क्या बोली: इंस्पेक्टर कृष्णानगर प्रद्युमन कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है.

