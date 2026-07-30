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लखनऊ-चंडीगढ़ एक्सप्रेस के टॉयलेट में युवक ने की खुदकुशी, ट्रेन लॉक करने पहुंचे कर्मचारियों के उड़े होश

लखनऊ-चंडीगढ़ एक्सप्रेस के एसी थर्ड कोच के टॉयलेट में 30 वर्षीय व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली. उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला है.

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चंडीगढ़ से लखनऊ के बीच सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 10:33 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ-चंडीगढ़ एक्सप्रेस के टॉयलेट में एक पैसेंजर ने खुदकुशी कर ली. ट्रेन जब लखनऊ स्टेशन पहुंची और सभी यात्री उतर गए तब ट्रेन को लॉक करने के लिए कर्मचारी ट्रेन में चढ़े. टॉयलेट का दरवाजा खोलते ही लाश देखकर उनके होश उड़ गए. कर्मचारी ने स्टेशन मास्टर के साथ ही जीआरपी और आरपीएफ को इसकी सूचना दी.

मोबाइल न मिलने से शिनाख्त हुई मुश्किल: इसके बाद मौके पर पहुंचे जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने शव को स्टेशन पर उतारा और शिनाख्त शुरू की. हालांकि कोई भी दस्तावेज और मोबाइल न मिलने से अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है. युवक की उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है. चंडीगढ़-लखनऊ एक्सप्रेस गुरुवार को लखनऊ जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर छह पर अपने निर्धारित समय से 25 मिनट लेट आई.

बी-3 कोच का दरवाजा खोलने पर मिली लाश: चंडीगढ़ से रात में 9:05 पर यह ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना होती है. 11 घंटे 25 मिनट का समय लेते हुए 667 किलोमीटर की दूरी तय करके लखनऊ पहुंचती है. लखनऊ पहुंचने का ट्रेन का समय सुबह 8:30 बजे है. गुरुवार को यह ट्रेन थोड़ी देर से लखनऊ स्टेशन पहुंची.

टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था: जब ट्रेन से सभी पैसेंजर नीचे उतर गए तो रेलकर्मी ट्रेन के कोच लॉक करने के लिए पहुंचे. जब एसी थर्ड के कोच बी 3 के अंदर टॉयलेट का दरवाजा खोलने लगे तो दरवाजा खुला ही नहीं. इससे उन्हें शक हुआ. तत्काल आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई.

सीसीटीवी फुटेज की मदद से शिनाख्त की कोशिश: मौके पर पहुंचकर टॉयलेट का गेट खोला गया तो देखा कि 30 वर्ष के एक शख्स ने टॉयलेट के अंदर खुदकुशी कर ली है. सुबह 9:25 पर यह ट्रेन प्लेटफार्म पर आई थी. वाशिंग लाइन पर भेजने से पहले कोच को मैकेनिक अनुभाग का रेल कर्मचारी लॉक कर रहा था. टॉयलेट या सीट पर कोई सामान या फिर यात्री तो नहीं गया है इसकी देखरेख करने के लिए रेलकर्मी कोच बी 3 की चेकिंग कर रहा था.

कोई पहचान पत्र या मोबाइल नहीं मिला: टॉयलेट का दरवाजा खोला तो एक युवक का शव मिला. जीआरपी और आरपीएफ ने शव को ट्रेन से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. यात्री के पास किसी तरह का कोई पहचान पत्र या मोबाइल नहीं मिला जिसके चलते उसकी पहचान नहीं हो पाई.

सभी स्टेशनों से जुटाई जा रही जानकारी: कोच के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे. ऐसे में अब जीआरपी चंडीगढ़ से लखनऊ तक रास्ते में ठहराव वाले हर स्टेशन के थाने से कांटेक्ट करके पता करने का प्रयास कर रही है कि युवक ट्रेन में कहां से सफर करने के लिए चढ़ा था. लखनऊ स्टेशन के जीआरपी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि अभी तक टॉयलेट में खुदकुशी करने वाले युवक की पहचान नहीं हो पाई है. इसके प्रयास तेज किए गए हैं. चंडीगढ़ से लेकर लखनऊ तक सीसीटीवी को खंगालकर जानकारी जुटाई जा रही है.

यह भी पढ़ें- लखनऊ अलीगंज अग्निकांड; भवन ध्वस्तीकरण का 26.14 लाख रुपये शुल्क वसूलेगा एलडीए, रिकवरी नोटिस भेजने की तैयारी

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