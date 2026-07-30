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लखनऊ-चंडीगढ़ एक्सप्रेस के टॉयलेट में युवक ने की खुदकुशी, ट्रेन लॉक करने पहुंचे कर्मचारियों के उड़े होश

चंडीगढ़ से लखनऊ के बीच सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ-चंडीगढ़ एक्सप्रेस के टॉयलेट में एक पैसेंजर ने खुदकुशी कर ली. ट्रेन जब लखनऊ स्टेशन पहुंची और सभी यात्री उतर गए तब ट्रेन को लॉक करने के लिए कर्मचारी ट्रेन में चढ़े. टॉयलेट का दरवाजा खोलते ही लाश देखकर उनके होश उड़ गए. कर्मचारी ने स्टेशन मास्टर के साथ ही जीआरपी और आरपीएफ को इसकी सूचना दी. मोबाइल न मिलने से शिनाख्त हुई मुश्किल: इसके बाद मौके पर पहुंचे जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने शव को स्टेशन पर उतारा और शिनाख्त शुरू की. हालांकि कोई भी दस्तावेज और मोबाइल न मिलने से अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है. युवक की उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है. चंडीगढ़-लखनऊ एक्सप्रेस गुरुवार को लखनऊ जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर छह पर अपने निर्धारित समय से 25 मिनट लेट आई. बी-3 कोच का दरवाजा खोलने पर मिली लाश: चंडीगढ़ से रात में 9:05 पर यह ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना होती है. 11 घंटे 25 मिनट का समय लेते हुए 667 किलोमीटर की दूरी तय करके लखनऊ पहुंचती है. लखनऊ पहुंचने का ट्रेन का समय सुबह 8:30 बजे है. गुरुवार को यह ट्रेन थोड़ी देर से लखनऊ स्टेशन पहुंची. टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था: जब ट्रेन से सभी पैसेंजर नीचे उतर गए तो रेलकर्मी ट्रेन के कोच लॉक करने के लिए पहुंचे. जब एसी थर्ड के कोच बी 3 के अंदर टॉयलेट का दरवाजा खोलने लगे तो दरवाजा खुला ही नहीं. इससे उन्हें शक हुआ. तत्काल आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई.