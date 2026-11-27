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चकबंदी में तेजी: 10 जनपद के 13 गांवों में प्रक्रिया समाप्त, मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई

सीएम योगी की सौगात, 10 जनपद के 13 गांव में चकबंदी प्रक्रिया समाप्त ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में लंबे समय से अटकी चकबंदी प्रक्रिया को शीघ्र समाप्त कराने की मुहिम तेज हो गई है. सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को शासन की लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ बिना बाधा मिल सके. इसी क्रम में चकबंदी आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने 10 जनपदों के 13 गांवों में चकबंदी की कार्यवाही समाप्त कराई है.

पहले अटका था काम

छह जनपदों के आठ गांव प्रक्रिया से पृथकचकबंदी आयुक्त ने निर्देश दिए थे कि जिन गांवों में विशेष प्रयासों के बावजूद काम आगे नहीं बढ़ पा रहा, उन्हें चकबंदी प्रक्रिया से अलग किया जाए. इनमें वे गांव शामिल हैं जहां चकबंदी का काम विकास योजना के अधीन है, नदी के कटान से क्षेत्र प्रभावित है, चकबंदी योग्य क्षेत्रफल 40 प्रतिशत से कम है, गांव औद्योगिक विकास क्षेत्र में आ गया है, या गुटबंदी और दलबंदी के कारण काम अटका है. इन निर्देशों के अनुपालन में जोत चकबंदी अधिनियम की धारा-6(1) के तहत छह जनपदों के आठ गांवों को चकबंदी प्रक्रिया से पृथक किया गया. ये गांव हैं: प्रयागराज रवनिका (12 वर्ष से प्रक्रियाधीन) हनोखर और काजीपुर साथर (दोनों 02 वर्ष से) बांदा सिंगपुर माफी (12 वर्ष से) जौनपुर तरहटी (12 वर्ष से) रामपुर बिडवा नगला (11 वर्ष से) कन्नौज जलालाबाद (10 वर्ष से) आगरा