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लखनऊ से मायानगरी का सफर: 'चबूतरा थिएटर पाठशाला' से निकलकर बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में चमक रहे गरीब बच्चे

लखनऊ में रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता महेश चंद्र देवा 'चबूतरा थिएटर पाठशाला' के जरिए गरीब बच्चों को मुफ्त में एक्टिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं.

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बक्शी का तालाब में खुले आसमान के नीचे सजी थियेटर पाठशाला, 10 लाख बच्चों को मिला मंच. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 5:46 PM IST

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लखनऊ: नवाबों के शहर लखनऊ में एक ऐसा चबूतरा है जो गरीब बस्तियों के बच्चों के सपनों को पंख लगा रहा है. इस अनूठे चबूतरे से नवाबों की नगरी से मायानगरी मुंबई तक का सफर तय करने के लिए गरीब बच्चों को तैयार किया जा रहा है. यहां के कई प्रतिभावान बच्चे अब तक विभिन्न नाटकों, बॉलीवुड फिल्मों और यहां तक कि हॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी दस्तक दे चुके हैं. सबसे खास बात यह है कि बस्तियों के इन बच्चों को स्टार बनने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है.

महेश चंद्र देवा की अनूठी पहल: इन बच्चों को पूरी तरह मुफ्त में एक्टिंग की ट्रेनिंग देकर स्टार बनाने का यह भगीरथ प्रयास शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता महेश चंद्र देवा कर रहे हैं. वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका खुद का बचपन भी बेहद तंगहाली और गरीबी में बीता था. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनकी जिद हमेशा से थिएटर के जरिए बॉलीवुड में अपनी धमक जमाने की थी. अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने आखिरकार मायानगरी में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाकर दिखा दी.

जानकारी देते वरिष्ठ रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता महेश चंद्र देवा. (Video Credit: ETV Bharat)

दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम: अभिनेता महेश चंद्र देवा अब तक अजय देवगन, वरुण धवन, पंकज त्रिपाठी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और राजकुमार राव जैसे बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं. इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई कई लोकप्रिय फिल्मों और वेब सीरीज में भी वे अहम भूमिकाओं में नजर आ चुके हैं. उन्होंने गरीब बस्तियों के बच्चों को मायानगरी तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही 'चबूतरा थिएटर पाठशाला' की शुरुआत की थी. अब तक वे लाखों बच्चों को एक्टिंग की बारीकियां सिखा चुके हैं और यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है.

खुले आसमान के नीचे पाठशाला: इन दिनों उनकी यह चबूतरा थियेटर पाठशाला लखनऊ के बक्शी का तालाब अंतर्गत आने वाले कोटवा क्षेत्र में सजी हुई है. यहां पर महेश ग्रामीण और गरीब परिवेश से आने वाले बच्चों को अभिनय के गुर बेहद सरल अंदाज में सिखा रहे हैं. एक्टर महेश चंद्र देवा बताते हैं कि उन्होंने थिएटर की शुरुआत वर्ष 2000 में की थी जब वे लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र थे. उन्हें अभिनय का शौक बचपन से था और कक्षा 6 में किए गए एक नाटक ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा था.

मदर सेवा संस्थान का गठन: यूनिवर्सिटी के दिनों में विभिन्न इंटर-यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स में भाग लेने के बाद उन्होंने इसे नियमित तौर पर करने का फैसला किया. उन्होंने महसूस किया कि लखनऊ की कई संस्थाओं से जुड़ने के बावजूद स्थानीय युवाओं को वह बड़ा मंच नहीं मिल पा रहा था जिसके वे हकदार थे. इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने साल 2004 में अपने साथियों की मदद से 'मदर सेवा संस्थान' का गठन किया. इसके बाद उन्होंने अनाथ, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले और नशा करने वाले भटके हुए बच्चों के बीच काम करना शुरू किया.

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राजपाल यादव के साथ स्क्रीन शेयर कर चुका है चायवाले का बेटा, चबूतरा थिएटर से सुमित और शिखा ने बॉलीवुड में जमाई धाक. (Photo Credit: ETV Bharat)

10 लाख बच्चों को जोड़ा: बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए उन्होंने खुले आसमान के नीचे और पेड़ की छांव में 'चबूतरा थिएटर पाठशाला' की नींव रखी. यह ऐतिहासिक सिलसिला 11 दिसंबर 2013 से शुरू हुआ और देखते ही देखते कई इलाकों में इसकी शाखाएं फैल गईं. वर्तमान में बक्शी का तालाब और तकरोही समेत दो मुख्य स्थानों पर यह पाठशाला नियमित रूप से संचालित की जा रही है. अपनी संस्था और दूरदराज के गांवों के सफर के माध्यम से उन्होंने अब तक लगभग 10 लाख बच्चों को थिएटर से रूबरू कराया है.

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिली पहचान: इस अनूठी पाठशाला से निकले कई होनहार सितारे आज मुंबई में अपनी कला का जलवा बिखेर रहे हैं. इनमें आदित्य श्रीवास्तव, सोनाली वाल्मीकि, नीलिमा चौधरी, अमन, सैफ, आरिफ, श्लोक वाल्मीकि और शिखा जैसे नाम प्रमुखता से शामिल हैं. शिखा ने जहां चर्चित फिल्म 'आर्टिकल 15' में काम किया है, वहीं आर्यन चौधरी 'अभय सीजन वन' जैसी वेब सीरीज में दिख चुके हैं. नीलिमा ने दो-तीन अंतरराष्ट्रीय फिल्में की हैं और खुशी गौतम अभिनीत फिल्म के पोस्टर जापान फिल्म फेस्टिवल में भी सराहे गए हैं.

शॉर्ट फिल्म्स की चल रही तैयारी: महेश चंद्र देवा इन बच्चों को अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स तक पहुंचाने के लिए एक विशेष फेस्टिवल और शॉर्ट फिल्म्स की तैयारी भी कर रहे हैं. इन बच्चों के माता-पिता अमूमन दिहाड़ी मजदूर हैं जो प्रतिदिन 500-600 रुपये कमाकर बमुश्किल अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाते हैं. ऐसे क्षेत्रों में काम करने से पहले संस्था बकायदा सर्वे करती है और बच्चों के अंदर छिपे आत्मविश्वास की कमी को दूर करती है. नाटक बच्चों में न केवल कलात्मकता विकसित करता है, बल्कि उनके भीतर गजब की लीडरशिप क्वालिटी भी पैदा करता है.

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लखनऊ का 'चबूतरा थिएटर' (Photo Credit: ETV Bharat)

संस्कृति विभाग का मिला सहयोग: थिएटर बच्चों को समाज के सामने अपने जरूरी सवाल रखने और उन सवालों का सही समाधान ढूंढने की अद्भुत कला सिखाता है. महेश जी का मानना है कि यद्यपि आज के दौर में लोग मुफ्त के ज्ञान की कद्र नहीं करते, लेकिन कला का अधिकार एक मानवीय मूल्य है. वर्तमान में संस्कृति विभाग के सहयोग से कोटवा में 15 दिवसीय विशेष कार्यशाला चल रही है जिसके लिए विभाग उन्हें पारिश्रमिक दे रहा है. इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर इन बच्चों को आत्मनिर्भर और कला के प्रति जागरूक बनाना है.

मिमिक्री से शुरू हुआ था सफर: महेश चंद्र देवा ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि वे पहले एक बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट थे और कई कलाकारों की आवाज निकालते थे. तब दिग्गज थिएटर पर्सनैलिटी प्रोफेसर राज बिसरिया ने उन्हें डांटते हुए अपनी खुद की मौलिक पहचान बनाने की सीख दी थी. इसके बाद उन्होंने मिमिक्री छोड़ दी और उन्हें सबसे पहले एक भोजपुरी फिल्म और फिर फिल्म 'रक्तबीज' में काम करने का मौका मिला. जिमी शेरगिल स्टारर फिल्म 'शोरगुल' ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक नई और मजबूत पहचान दिलाने का काम किया.

मिनी बॉलीवुड बना उत्तर प्रदेश: वे अब तक 40 से 50 फिल्मों, दर्जनों विज्ञापनों और 'तोड़कर दिल मेरा' तथा 'दिल चीर के देख' जैसे बड़े सीरियल्स व वेब सीरीज का हिस्सा रह चुके हैं. उत्तर प्रदेश की नई फिल्म नीति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय कलाकारों को काम देने की नीति से बहुत फायदा हुआ है. साल 2017 के बाद से यूपी में अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे बड़े स्टार्स की फिल्मों की शूटिंग होने से स्थानीय क्रू को रोजगार मिला है. इसके चलते आज उत्तर प्रदेश व्यावहारिक रूप से एक 'मिनी बॉलीवुड' के रूप में तब्दील हो चुका है.

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झुग्गी-झोपड़ियों के गरीब बच्चों को मुफ्त में एक्टिंग सिखा रहे अभिनेता महेश चंद्र देवा (Photo Credit: ETV Bharat)

अवधी सिनेमा को बढ़ावा देने की मांग: महेश चंद्र देवा ने सरकार से गुजारिश की है कि भोजपुरी की तरह ही राज्य में 'अवधी सिनेमा' और विशेषकर बच्चों की फिल्मों को बढ़ावा दिया जाए. एक अध्यापक और सजग कलाकार होने के नाते वे फिल्मों में बढ़ती गाली-गलौज और अपशब्दों के चलन पर कुछ पाबंदियां लगाने की भी वकालत करते हैं. इस पाठशाला के जरिए कई बाल कलाकार जैसे सुमित (जिन्होंने राजपाल यादव के साथ काम किया), राजवीर, सुधीर, अनुराग और प्रज्ञा अपने गुरु महेश जी से प्रेरणा लेकर बड़े पर्दे पर छा जाने की तैयारी कर रहे हैं.

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