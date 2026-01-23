सेरेब्रल पाल्सी; आपके बच्चे का व्यवहार सामान्य नहीं ? घबराएं नहीं,हो सकता है इलाज
सेरेब्रल पाल्सी के शिकार बच्चों में उठने- बैठने, चलने- फिरने और बोलने में दिक्कत होती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 8:41 AM IST|
Updated : January 23, 2026 at 10:25 AM IST
लखनऊ : हमारे आस पास भी बहुत से ऐसे बच्चे देखने को मिल जाते हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते या सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) नामक बीमारी से जूझ रहे होते हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि यह एक तरह की विकलांगता है, जिसमें बच्चों को वस्तु पकड़ने और चलने में समस्या होती है. यह रोग मस्तिष्क के किसी हिस्से में चोट लगने के कारण होता है. कुछ बच्चे जन्म के समय से ही मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं. सेरेब्रल बीमारी के शिकार हुए बच्चों में उठने- बैठने, चलने- फिरने और बोलने में दिक्कत होती है.
जन्मजात भी होता है डिसऑर्डर : केजीएमयू के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. जेडी रावत बताते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो बच्चों की शारीरिक गति, चलने-फिरने की क्षमता को प्रभावित करता है. ऐसे बच्चे जन्म से ही मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं. जिसको जानने के बाद बच्चों के अभिभावक मायूस हो जाते हैं. सेरेब्रल बीमारी के शिकार हुए बच्चों में उठने- बैठने, चलने- फिरने और बोलने में दिक्कत होती है. यह रोग मस्तिष्क के किसी हिस्से में चोट लगने के कारण भी होता है. समय रहते अगर इस डिसऑर्डर का इलाज कराया जाए तो तमाम खतरों से बचा जा सकता है.
सही देखरेख से बच्चा कर सकता है पढ़ाई : डॉ. जेडी रावत ने कहा कि अगर बच्चे का समय पर इलाज शुरू हो जाए. उसकी काउंसिलिंग होने लगे, साथ ही जिस परिवेश में उसका पालन पोषण हो रहा है, वह अच्छा रहे तो बच्चा सामान्य रूप से पढ़ाई कर सकता है. आमतौर पर हम यह मान लेते हैं कि सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चे कमजोर होते हैं. इसलिए उनकी पढ़ाई पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं. अगर अच्छे से गाइड किया जाए तो यह बच्चे भी आम बच्चों की तरह अपनी पढ़ाई आदि कार्य कर सकते हैं. कई बच्चों ने ऐसा करके दिखाया है.
फिजियोथेरेपी मददगार : डॉ. जेडी रावत बताते हैं कि डॉक्टर अंतिम निदान करने के लिए विभिन्न इमेजिंग परीक्षणों की सिफारिश कर सकते हैं. इसमें एमआरआई (मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग), सीटी स्कैन (कम्प्यूटेड टोमोग्राफी), ईईजी (इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम), क्रेनियल अल्ट्रासाउंड शामिल होता हैं. डॉ संजय कुमार बताते हैं कि भारत में सेरेब्रल पाल्सी उपचार में अधिक विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता के साथ काफी सुधार हुआ है और अच्छी तरह से प्रशिक्षित विशेषज्ञ फिजियोथेरेपी सेरेब्रल पाल्सी उपचार में प्रमुख भूमिका निभाता है. सेरेब्रल पाल्सी थेरेपी को मांसपेशियों में अकड़न, दर्द से राहत और विभिन्न विशेष अभ्यासों के माध्यम से गतिशीलता में सुधार में मदद करने के लिए जाना जाता है. सेरेब्रल पाल्सी में फिजियोथेरेपी का मुख्य उद्देश्य सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार पूर्ण फिटनेस और स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है.
