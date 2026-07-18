अरब देशों में Detained शिया मुसलमानों की रिहाई के लिए केंद्र सरकार करे हस्तक्षेप : मौलाना यासूब अब्बास
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा ज्ञापन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 8:12 AM IST
लखनऊ : ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड (AISPLB) ने केंद्र सरकार से अरब देशों में हिरासत में लिए गए भारतीय शिया मुसलमानों की सुरक्षित रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए तत्काल कूटनीतिक हस्तक्षेप करने की मांग की है. यह मांग बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने शुक्रवार को अपने लखनऊ स्थित आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उठाई.
मौलाना यासूब अब्बास ने इस मुद्दे को गंभीर मानवीय विषय बताते हुए सरकार से शीघ्र कार्रवाई की अपील की है. कहा कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा है, जिसमें विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देशों की सरकारों से तत्काल संवाद स्थापित कर हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है. इनमें से अधिकांश लोग रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश गए थे.
मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि "हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इस गंभीर और संवेदनशील मानवीय मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर लें. ये भारतीय नागरिक हमारी सुरक्षा, न्याय और हरसंभव कूटनीतिक प्रयास के हकदार हैं ताकि उनकी सुरक्षित रिहाई और भारत वापसी सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात सहित विभिन्न अरब देशों में कई भारतीय शिया मुसलमानों को कथित रूप से उनके धार्मिक विश्वासों (शिया होने के आधार पर) हिरासत में लिया गया है जो अमेरिका और इस्राइल को खुश करने के लिए किया जा रहा है.
मौलाना अब्बास ने कहा, विदेश मंत्रालय और संबंधित देशों में स्थित भारतीय दूतावासों को तत्काल सक्रिय किया जाना चाहिए ताकि हिरासत में लिए गए भारतीयों को न्यायोचित व्यवहार, आवश्यक कानूनी सहायता मिले और बिना किसी अनावश्यक देरी के उनकी रिहाई तथा स्वदेश वापसी सुनिश्चित हो. उन्होंने सरकार पर विश्वास जताते हुए कहा, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारत की विदेश नीति पर पूरा भरोसा है. प्रेस वार्ता के दौरान ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 भारतीय नागरिकों की सूची भी जारी की, जो कथित रूप से सऊदी अरब, कुवैत, अबू धाबी, दुबई और शारजाह में हिरासत में हैं.
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