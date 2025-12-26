नेपाल सैर पर निकले कैटर की संदिग्ध हालात में मौत, लखनऊ में पुल के नीचे मिला शव, साथ गया दोस्त लापता
लखनऊ पारा थाना क्षेत्र के निवासी कैटर करण गुप्ता की मौत पर परिजनों ने संदेह जताया है.
December 26, 2025
लखनऊ : पारा थाना क्षेत्र के निवासी कैटर करण गुप्ता (40) की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई. करण गुप्ता 21 दिसंबर को एक दोस्त के साथ नेपाल जाने के लिए निकले थे और 30 दिसंबर को लौटने का वादा परिजनों से किया था. करण गुप्ता का शव शुक्रवार को कृष्णानगर के विक्रमनगर पुल के नीचे से बरामद हुआ है. पुलिस जांच में करण के पास से पैसे और बैग गायब नहीं मिला है. वहीं साथ गया दोस्त भी लापता है. प्रथमदृष्ट्या पुलिस इसे हार्टअटैक मान रही है. जबकि परिवार वाले हत्या और लूट की आशंका जता रहे हैं.
करण गुप्ता के भांजे रोहित ने बताया है कि मामा करण गुप्ता 21 दिसंबर को अपने दोस्त अनुज के साथ नेपाल जाने के लिए निकले थे. करण ने वॉट्सऐप कॉल कर भांजे को बताया कि दोस्त अनुज किसी फ्रॉड में फंसकर भाग गया है और वह खुद नेपाल में ही रुके हुए हैं. 26 दिसंबर को अचानक एक अनजान नंबर से फोन आया कि करण विक्रमनगर पुल लखनऊ के नीचे बेहोश पड़े हैं. सूचना पर पहुंचे परिजन आननफानन उन्हें अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है.
परिजनों ने बताया कि साथ गया दोस्त अनुज अब तक फरार है. उसका मोबाइल बंद आ रहा है. परिजनों के अनुसार यह सामान्य मौत नहीं, बल्कि सुनियोजित वारदात हो सकती है. करण का बैग, पर्स और जरूरी दस्तावेज गायब हैं. नेपाल से बताई गई काॅल भी संदेहास्पद है. कृष्णानगर इंस्पेक्टर पीके सिंह के मुताबिक शुरुआती जांच में मामला हार्टअटैक का लग रहा है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत का सही समय और कारण स्पष्ट होगा.