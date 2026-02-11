ETV Bharat / state

बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी, महिला यूजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

लखनऊ : बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है. इस बाबत कृष्णानगर कोतवाली में बसपा के कैंट विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष गंगाराम वर्मा ने केस दर्ज कराया है. केस दर्ज कराने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

आलमबाग गढ़ी कनौरा निवासी व बसपा के कैंट विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष गंगाराम वर्मा के अनुसार सोमवार शाम दामोदर नगर निवासी कैंट विधानसभा प्रभारी देवेश कुमार गौतम के आवास पर बैठक आयोजित थी. इसी दौरान फेसबुक चलाते समय श्रेया यादव नामक युवती के सोशल मीडिया पोस्ट में आपत्तिजनक कमेंट दिखाई पड़ा. पोस्ट में बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की गई थी. इस टिप्पणी से काफी आघात लगा. इस पोस्ट पर कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी आपत्ति जताई. इसके बाद पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया गया.







इंस्पेक्टर कृष्णानगर प्रदुम्न कुमार सिंह ने बताया कि बसपा सुप्रीमो मायावती पर फेसबुक अशोभनीय टिप्पणी का मामला दर्ज कर लिया गया है. इस बाबत बसपा के कैंट विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष गंगाराम वर्मा तहरीर दी है. फेसबुक यूजर श्रेया यादव के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. फेसबुक पर अभद्र या अपमानजनक टिप्पणी करने पर आईटी एक्ट (IT Act) और भारतीय न्याय संहिता (BNS/IPC) के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. साक्ष्य (स्क्रीनशॉट) के आधार पर आईटी एक्ट की धारा 66/67 के तहत में गिरफ्तारी और जुर्माने का प्रावधान है.