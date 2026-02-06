ETV Bharat / state

भाजपा विधायक को "लुटेरा" कहने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर मुकदमा, जानें पूरा मामला

लखनऊ में कांग्रेस के संविधान संवाद महापंचायत कार्यक्रम में टिप्पणी का आरोप.

सरोजनीनगर में प्रदर्शन करते भाजपाई.
सरोजनीनगर में प्रदर्शन करते भाजपाई.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

February 6, 2026

लखनऊ : सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में बीते दिनों कांग्रेस के संविधान संवाद महापंचायत कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा क्षेत्रीय भाजपा विधायक पर की गई टिप्पणी को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. भाजपा नेता शिवशंकर सिंह उर्फ शंकरी की तहरीर पर सरोजनीनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है.

आरोप है कि बीती 1 फरवरी को गौरी-बिजनौर रोड स्थित नटकुर तिराहे पर आयोजित सभा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह के खिलाफ कथित तौर पर असत्य, मानहानिकारक और भड़काऊ बयान दिए. भाषण के दौरान विधायक पर देश और लखनऊ को लूटने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए, जो पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन हैं. भाषण रिकॉर्ड करके योजनाबद्ध तरीके से सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया.

तहरीर में भाषण देने, उसे रिकॉर्ड करने और वायरल करने वालों के बीच आपराधिक साजिश और साझा मंशा का भी आरोप लगाया है. भाजपा नेता का कहना है कि सोशल मीडिया पर व्यापक प्रसार से लोक शांति भंग होने, राजनीतिक तनाव बढ़ने और कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है.

इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बते मंगलवार को भाजपा नेता शिव शंकर सिंह शंकरी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में कानपुर रोड पर शहीद पथ तिराहे के पास कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंकने के साथ विरोध प्रदर्शन किया था. उस दौरान एसीपी कृष्णानगर ने किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें शांत किया. सरोजनीनगर थाना प्रभारी राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल की जा रही है.

संपादक की पसंद

