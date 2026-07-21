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कैलिग्राफी के अनोखे फनकार हाशिम अख्तर; एक शब्द से बनाया विश्व रिकॉर्ड, अब विरासत खोने का डर

ये दो पक्तियां कैलिग्राफर हाशिम अख्तर नक़वी पर सटीक बैठती हैं. हाशिम अख्तर नक़वी कला जगत में एक कुशल वास्तुकार और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कैलिग्राफर के रूप में पहचाने रखते हैं. हाशिम अख्तर कैलिग्राफी (सुलेखन कला) विधा के अनोखे पुरोधा और फनकार हैं. अपने कलात्मक लेखन की बदौलत हाशिम अख्तर ने देश-विदेश के मंचों पर कई पुरस्कार हासिल किए हैं. सबसे बड़ी विशेषता में शुमार हाशिम अख्तर द्वारा 6 हजार से अधिक रचनाओं में 6 हजार बार लिखा गया "बिस्मिल्लाह-इर-रहमान-इर-रहीम" वाक्यांश है. अलग-अलग कलात्मक शैलियों में लिखा यही वाक्य अब उनकी पहचान बन चुका है.

हाशिम अख्तर पेशे से आर्किटेक्ट इंजीनियर रहे और उत्तर प्रदेश के इरिगेशन विभाग में नौकरी की. फिलव्कत कैलिग्राफर हाशिम अख्तर नक़वी के दिल में अनोखी विरासत को बचाने की कसक है. लखनऊ के चौक इलाके के जौहरी मोहल्ले में रहने वाले हाशिम अख्तर नकवी (81) उम्र के आखिरी पड़ाव में होने के बावजूद इस सांस्कृतिक विरासत को बचाने के प्रति फ्रिक्रमंद हैं. हालांकि उन्हें इस प्राचीन कला के प्रति युवा पीढ़ी की बेरुखी से पीड़ा भी है. पढ़िए प्रताप सिंह के संपादन के साथ खुर्शीद अहमद की खबर.

लखनऊ : एक समय था जब उर्दू अख़बारों की हर पंक्ति हाथों से लिखी जाती थी, सरकारी दस्तावेज़ कलम से तैयार होते थे और मस्जिदों, इमारतों तथा पांडुलिपियों की पहचान सुलेख (कैलिग्राफी) हुआ करती थी. आज वही कला तकनीक की तेज रफ़्तार के सामने दम तोड़ रही है. फिर भी कुछ कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस विरासत को बचाने में लगा दी. इन्हीं नामों में शुमार लखनऊ के प्रसिद्ध कैलिग्राफर हाशिम अख्तर नक़वी का नाम अदब के काबिल है. पेश है प्रताप सिंह के संपादन के साथ संवाददाता खुर्शीद अहमद की खास रिपोर्ट.

कैलिग्राफर हाशिम अख्तर की खास कृतियां. (Photo Credit : ETV Bharat)



ईटीवी भारत से खास बातचीत में हाशिम अख्तर नक़वी बताते हैं कि पहले उर्दू अख़बारों में 'कातिब' हुआ करते थे जो बांस की कलम और निब से अख़बार तथा किताबें हाथ से लिखते थे. बाद में उनका लिथोग्राफ तैयार कर छपाई की जाती थी, लेकिन कंप्यूटर और आधुनिक प्रिंटिंग तकनीक के आने के बाद यह पूरा पेशा लगभग समाप्त हो गया है. नई पीढ़ी भी इसे सीखने में खास दिलचस्पी नहीं ले रही है. यही कारण है कि इस प्राचीन विधा का वजूद संकट में दिख रहा है.

कैलिग्राफी के लिए हाशिम अख्तर की उपलब्धियां. (Photo Credit : ETV Bharat)

हाशिम अख्तर बताते हैं कि हमने यह हुनर किसी से सीखा नहीं. मैं प्रैक्टिस करता गया और अलग-अलग तरह से लिखता गया. वास्तुकला के पेशे को भी कैलिग्राफी से जोड़ दिया. साथ ही ईरान, जापान, चीन सहित कई देशों की सुलेख परंपराओं का अध्ययन किया. इसके बाद पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों शैलियों पर काम किया. साथ ही अनोखा प्रयोग "कंस्ट्रक्टिव कैलिग्राफी" के रूप में किया. जिसमें पूरी इमारत की वास्तुकला ही "बिस्मिल्लाह" के आकार पर आधारित होती है. यह केवल सजावट नहीं, बल्कि भवन की संरचना का अभिन्न हिस्सा होता है. जिसे इमारत गिराए बिना हटाया नहीं जा सकता.

कैलिग्राफी का इतिहास. (Photo Credit : ETV Bharat)



हाशिम अख्तर बताते हैं कि देश के अधिकांश कला महाविद्यालयों में अंग्रेज़ी फ़ॉन्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उर्दू, अरबी और फ़ारसी के सुलेख को वह स्थान नहीं मिल पाया जिसकी वह हकदार है. बहरहाल इस कला के प्रति उनका समर्पण अटूट है, लेकिन उन्हें अब चिंता इस बात की है कि नई पीढ़ी में इसे सीखने की रुचि व ललक लगातार घट रही है. कुछ लोग सीखने की इच्छा तो जताते हैं, लेकिन कोई नियमित रूप से नहीं आता. इसका सबसे बड़ा कारण इस कला में न रोजगार है और न आर्थिक सुरक्षा.





हाशिम अख्तर की तमन्ना है कि उनकी 6 हजार से अधिक संकलित डिज़ाइनों (कैलिग्राफी) का पुस्तक के रूप में प्रकाशन हो, लेकिन अब तक उन्हें कोई प्रायोजक नहीं मिला. दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और लखनऊ में उनकी कई एकल प्रदर्शनियां लग चुकी हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि भारत में कैलिग्राफी के संरक्षण के लिए पर्याप्त संस्थागत प्रयास नहीं हो रहे हैं. हाशिम अख्तर की चाहत है कि कुछ लोगों को यह हुनर सिखाऊं, जिससे यह विधा इतिहास न हो जाए.



हाशिम अख्तर की पत्नी शाहाना कलात्मक कृतियों को लकड़ी के विशेष बक्सों में सुरक्षित रखने में मदद करती हैं. शाहाना का कहना है कि इन कागजों पर केवल रंग और स्याही नहीं, बल्कि दशकों की साधना और समर्पण अंकित है. वे बताती हैं कि 'बिस्मिल्लाह' की लिखावट के लिए बड़े धर्म गुरु मौलाना कल्बे आबिद ने खूब तारीफ की थी. इसके बाद से "बिस्मिल्लाह" को अलग-अलग अंदाज में लिखना शुरू किया और लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स का खिताब हासिल किया.

शाहाना बताती हैं कि लखनऊ का जौहरी मोहल्ला की उलमा के खानदान की वजह से एक अलग पहचान है. घरवाले भी अख्तर साहब को भी मौलाना बनाना चाहते थे. लखनऊ के एक मदरसे में दाखिला भी हुआ था, लेकिन धार्मिक शिक्षा हासिल करने में दिलचस्पी कम रही. इसके बाद शिया कॉलेज में आर्किटेक्ट से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और लखनऊ के आर्ट कॉलेज से 'डिप्लोमा इन फाइन आर्ट' किया. वहीं से कैलिग्राफी का सफर शुरू हुआ.



शाहाना का शिकवा भी है कि अख्तर साबह और उनके हुनर को वाजिब पहचान व शोहरत नहीं मिली. शाहाना का कहना है कि भले ही तकनीक ने सुलेख (कैलिग्राफी) की आवश्यकता को सीमित कर दिया है, लेकिन कुछ कलाएं केवल रोज़गार नहीं होतीं, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की जीवित धरोहर होती हैं. ऐसी लिखावट केवल अक्षरों का आकार नहीं, बल्कि सदियों पुरानी विरासत की आख़िरी सांसें हैं. जिन्हें बचाए रखने के लिए अख्तर साहब का जज्बा तो जीवंत है, लेकिन हुक्मरानों और कला प्रेमियों को भी आगे आना होगा. तभी हमारी प्राचीन विरासतें संरक्षित, सुरक्षित और गौरान्वित होंगी.





हाशिम अख्तर नकवी का कलात्मक लेखन और उपलब्धियां : सन 1989 में जम्मू-कश्मीर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पारंपरिक कैलिग्राफी प्रतियोगिता में उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला. हाशिम अख्तर ने अपनी कला को नई दिशा देते हुए 'भाषाई सुलेख' की अवधारणा विकसित की. इसमें उन्होंने "बिस्मिल्लाह" को इस प्रकार लिखा कि दूर से देखने पर वह हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़, अंग्रेज़ी, चीनी या जापानी जैसी किसी अन्य भाषा का रूप प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में उसे उर्दू, अरबी या फ़ारसी की तरह दाएं से बाएं की तरफ से ही पढ़ा जाता है.



दिल्ली के गुरुग्राम स्थित देवी आर्ट फाउंडेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उनकी छह फीट लंबी एक विशाल कृति प्रदर्शित की गई थी. जिसके लिए उन्हें सम्मानजनक पारिश्रमिक मिला. इसके अलावा मुंबई के दारुल कुरआन पब्लिकेशन्स द्वारा प्रकाशित विशेष क़ुरआन की 113 सूराओं में से 52 सूराओं की डिज़ाइन भी तैयार की थी.



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