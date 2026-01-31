ETV Bharat / state

लखनऊ में बटलर पैलेस में झील के बीच बनेगा 'आईलैंड कैफे', जानिये कब तक होगा तैयार?

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शनिवार को स्थलीय निरीक्षण किया.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शनिवार को स्थलीय निरीक्षण किया.
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शनिवार को स्थलीय निरीक्षण किया. (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 10:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : राजधानी में ऐतिहासिक धरोहरों को नई पहचान देने की दिशा में एलडीए ने एक बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत ऐतिहासिक बटलर झील के बीच में कैफेटेरिया खोला जाएगा. जिसका नाम 'आईलैंड कैफे' रखा जाएगा. लोग इस कैफे में जाकर प्राकृतिक सुदंरता के बीच लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष ने शनिवार को स्थलीय निरीक्षण किया.

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्राधिकरण ने बटलर झील के संवर्द्धन व सौंदर्यीकरण का कार्य कराया है. झील के बीचों-बीच आईलैंड विकसित किया गया है, जिसमें एक कैफेटेरिया बनाया गया है.

उन्होंने बताया कि 15 दिन के अंदर यहां आईलैंड कैफे संचालित किया जाएगा. यहां लोग प्राकृतिक सुंदरता के बीच अपने परिवार के साथ बेहतर समय बिता सकेंगे. अप्रैल, 2026 तक कैफेटेरिया बनकर तैयार हो जाएगा.

उन्होंने बताया कि प्रथम तल पर कराये जा रहे जीर्णोद्धार एवं फसाड अपलिफ्टमेंट के कार्य जुलाई माह तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं. इसके अलावा पैलेस के पिछले हिस्से में स्थित लॉन में लैंडस्केपिंग व हॉर्टीकल्चर के कार्य कराने के निर्देश दिये गये हैं.




एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने हजरतगंज में फसाड कंट्रोल गाइडलाइन के अंतर्गत कराये जा रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों का भी निरीक्षण किया. उन्होंने निर्देश दिये कि हजरतगंज में बदली जा रही पुरानी रेलिंग व बिजली के खम्भों को प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में विकसित किये जा रहे पार्कों व ग्रीन बेल्ट में इस्तेमाल किया जाए.

निरीक्षण में पाया गया कि कुछ व्यापारियों ने दुकानों के पुराने साइनेज बोर्ड नहीं हटाए हैं. इस पर उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि व्यापारियों से वार्ता करके पुराने बोर्ड हटाकर निर्धारित कलर कोड व साइज के नये साइनेज बोर्ड लगवाये जाएं.

यह भी पढ़ें : रूमी गेट से पांच गुना ऊंची होगी LDA की नई ग्रुप हाउसिंग, बनाए जा रहे 300 लग्जरी फ्लैट्स

TAGGED:

LUCKNOW BUTLER PALACE
BUTLER PALACE IN LUCKNOW
ISLAND CAFE IN MIDDLE OF A LAKE
LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.