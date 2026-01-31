ETV Bharat / state

लखनऊ में बटलर पैलेस में झील के बीच बनेगा 'आईलैंड कैफे', जानिये कब तक होगा तैयार?

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शनिवार को स्थलीय निरीक्षण किया. ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी में ऐतिहासिक धरोहरों को नई पहचान देने की दिशा में एलडीए ने एक बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत ऐतिहासिक बटलर झील के बीच में कैफेटेरिया खोला जाएगा. जिसका नाम 'आईलैंड कैफे' रखा जाएगा. लोग इस कैफे में जाकर प्राकृतिक सुदंरता के बीच लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष ने शनिवार को स्थलीय निरीक्षण किया.





एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्राधिकरण ने बटलर झील के संवर्द्धन व सौंदर्यीकरण का कार्य कराया है. झील के बीचों-बीच आईलैंड विकसित किया गया है, जिसमें एक कैफेटेरिया बनाया गया है.

उन्होंने बताया कि 15 दिन के अंदर यहां आईलैंड कैफे संचालित किया जाएगा. यहां लोग प्राकृतिक सुंदरता के बीच अपने परिवार के साथ बेहतर समय बिता सकेंगे. अप्रैल, 2026 तक कैफेटेरिया बनकर तैयार हो जाएगा.

उन्होंने बताया कि प्रथम तल पर कराये जा रहे जीर्णोद्धार एवं फसाड अपलिफ्टमेंट के कार्य जुलाई माह तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं. इसके अलावा पैलेस के पिछले हिस्से में स्थित लॉन में लैंडस्केपिंग व हॉर्टीकल्चर के कार्य कराने के निर्देश दिये गये हैं.