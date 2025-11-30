ETV Bharat / state

लखनऊ में ड्रिल मशीन बेचने के नाम पर 98 लाख की ठगी, कोर्ट के आदेश पर दो पर मुकदमा दर्ज

गोमतीनगर विस्तार निवासी कारोबारी को झांसा देकर 98 लाख रुपये एडवांस लिए. जबकि ड्रिल मशीन लोन पर ले रखी थी.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 8:08 AM IST

लखनऊ : सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद गोमतीनगर विस्तार निवासी कारोबारी से 98 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. आरोप है कि HDD ड्रिल मशीन बेचने का झांसा देकर आरोपियों ने 98 लाख रुपये ले लिए. जबकि मशीन पहले से गिरवी है. पुलिस से शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर कारोबारी ने कोर्ट का रुख किया. कोर्ट के आदेश पर दो आरोपियों के खिलाफ गोमतीनगर विस्तार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.




गोमतीनगर विस्तार निवासी कारोबारी मोहम्मद सलीम मंसूरी (मालिक एएस ट्रेडर्स) की तहरीर के मुताबिक दिसंबर 2023 में सोशल मीडिया के माध्यम से चेन्नई निवासी मोहम्मद गुलाब से जान पहचान हुई थी. गुलाब ने सलीम को अपने परिचित, केरला निवासी सुजाबू, मालिक पैन एशियन बिल्डर्स द्वारा अपनी HDD ड्रिल मशीन बेचने की बात बताई. सलीम ने मशीन खरीदने में रुचि दिखाई और 8 दिसंबर 2023 को 1.12 करोड़ रुपये में डील तय हो गई. अनुबंध के तहत सलीम ने सुजाबू को 98 लाख रुपये एडवांस के तौर पर दे दिए. बाद में सलीम को पता चला कि ड्रिल मशीन पहले से गिरवी है और उस पर 62 लाख रुपये का लोन लिया गया है. इसके अलावा सुजाबू कई महीनों से लोन की किस्तें भी नहीं चुका रहा है

मशीन के गिरवी होने की जानकारी के बाद मोहम्मद सलीम मंसूरी ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी टालमटोल करने लगे. ​परेशान होकर सलीम मंसूरी ने गोमतीनगर विस्तार पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट का रुख किया. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मोहम्मद गुलाब और सुजाबू के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है. इंस्पेक्टर सुधीर कुमार अवस्थी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कारोबारी के साथ 98 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी.




