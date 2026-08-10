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लखनऊ: आवास विकास में प्लॉट दिलाने के नाम पर कारोबारी से 2.35 करोड़ की ठगी, 3 के खिलाफ FIR

लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में आवास विकास परिषद का प्लॉट दिलाने के नाम पर कारोबारी से 2.35 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है.

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यशवंत सिंह समेत 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 9:32 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 10:02 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ में कारोबारी से आवास विकास परिषद में प्लॉट दिलाने के नाम पर 2.35 करोड़ की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है. डीसीपी साउथ के आदेश पर पीजीआई पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. लखनऊ के थाना पीजीआई क्षेत्र में आशियाना निवासी एक कारोबारी को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में प्राइम लोकेशन का प्लॉट दिलाने का लालच देकर शातिर ठगों ने 2 करोड़ 35 लाख 78 हजार 374 रुपये हड़प लिए. इतना ही नहीं, बड़े अफसरों की सेटिंग के नाम पर कारोबारी से लाखों रुपये के महंगे मोबाइल फोन भी ऐंठ लिए गए.

सीए के माध्यम से हुई थी ठग से मुलाकात: डीसीपी दक्षिणी के कड़े आदेश के बाद पीजीआई पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना सहित तीन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. आशियाना रुचि खंड-1 निवासी पीड़ित कारोबारी अविहर्ष शुक्ला की वर्ष 2023 में अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट अक्षय गुप्ता के माध्यम से यशवंत सिंह निवासी रायबरेली से मुलाकात हुई थी. यशवंत सिंह ने खुद को आवास विकास परिषद का प्रभावशाली कर्मचारी बताया और कारोबारी को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया. भरोसा जीतने के लिए आरोपी अक्सर पीड़ित कारोबारी को आवास विकास परिषद के मुख्यालय विधानसभा मार्ग/कालिदास मार्ग क्षेत्र के आसपास ही मिलने बुलाता था, जिससे पीड़ित को उसकी ऊंची पहुंच पर कोई शक न हो.

अधिकारियों की रिश्वत के नाम पर लिए महंगे फोन: कारोबारी अविहर्ष शुक्ला ने बताया कि प्लॉट आवंटन की किश्तों और प्रक्रिया के नाम पर आरोपी यशवंत सिंह, उसकी फर्म पूजा एंटरप्राइजेज और सहयोगी समरेश यादव ने अलग-अलग किश्तों में कुल 2,35,78,374 रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए. हद तो तब हो गई जब आरोपी ने आवास विकास के वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत के रूप में देने के नाम पर पीड़ित से 2,75,000 रुपये कीमत के दो ब्रांडेड महंगे मोबाइल फोन भी खरीदवा कर ले लिए. काफी समय बीतने के बाद जब आरोपी ने कारोबारी को आवंटन पत्र, रसीदें और कब्जा पत्र थमाए, तो कारोबारी को संदेह हुआ. पीड़ित ने जब आवास विकास परिषद के अधिकारियों से मिलकर दस्तावेजों का सत्यापन कराया, तो उनके होश उड़ गए.

सत्यापन में कूटचरित निकले सभी दस्तावेज और मुहरें: जांच में सामने आया कि यशवंत सिंह नाम का कोई भी व्यक्ति आवास विकास परिषद में कार्यरत ही नहीं है. पीड़ित कारोबारी के नाम पर किसी भी प्लॉट का कोई आवंटन दर्ज नहीं था. दिए गए सभी आवंटन पत्र, सरकारी मुहरें और हस्ताक्षर पूरी तरह से कूटचरित थे. फर्जीवाड़े का पता चलते ही जब कारोबारी ने अपनी गाढ़ी कमाई के 2.35 करोड़ रुपये वापस मांगे, तो आरोपी यशवंत सिंह और उसके साथी अपनी असली औकात पर आ गए.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, आरोपियों की तलाश जारी: आरोपियों ने पीड़ित को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवाने और जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया. पीड़ित ने होशियारी दिखाते हुए आरोपियों की धमकी वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग और बैंक ट्रांजैक्शन के पक्के सबूत जुटाकर पुलिस को सौंप दिए. इंस्पेक्टर पीजीआई सुनील सिंह ने बताया डीसीपी साउथ के निर्देश पर रायबरेली निवासी मुख्य आरोपी यशवंत सिंह, पूजा एंटरप्राइजेज और समरेश यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और जान से मारने की धमकी देने की संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस की टीमें आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, जल्द ही सभी की गिरफ्तारी की जाएगी.

यह भी पढ़ें- पत्नी की हत्या कर सूटकेस में बंद करने वाला आरोपी गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने चांदपुर से दबोचा

Last Updated : August 10, 2026 at 10:02 PM IST

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