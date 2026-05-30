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लखनऊ में मोबाइल स्कूल; निजी संस्था ने बस को बनाया क्लासरूम, झुग्गी के बच्चों में फैला रही शिक्षा की का उजियारा

​संस्था द्वारा संचालित यह मोबाइल पाठशाला वर्तमान में लखनऊ के 12 इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहा है. यहां सप्ताह में तीन दिन कक्षाएं लगती हैं. बस के अंदर ब्लैकबोर्ड, ज्ञानवर्धक किताबें, कॉपियां, बैठने के लिए कुर्सियां और पीने के साफ पानी की व्यवस्था रहती है. संस्था के शिक्षक खेल-खेल और आधुनिक तरीकों से छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान दे रहे हैं. इसमें लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट और जिला प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है.

लखनऊ : समाज के सबसे वंचित और हाशिए पर खड़े परिवारों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का बीड़ा उठाते हुए लखनऊ की एक निजी संस्था (NGO) ने प्रेरणादायक मुहिम शुरू की है. संस्था ने शहर की झुग्गी-झोपड़ियों और सड़क किनारे जीवन बसर करने वाले नौनिहालों के लिए 'चलती-फिरती स्कूल' (मोबाइल बस क्लासरूम) की शुरुआत की है. बस को पूरी तरह से क्लासरूम में तब्दील करके बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है.

संस्था प्रमुख संजय गुप्ता बताते हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को साक्षर बनाना या किताबी ज्ञान देना नहीं है. हम उनके जीवन और उनके परिवारों की सोच में स्थायी बदलाव लाना चाहते हैं. आर्थिक तंगी और जागरूकता के अभाव में जो बच्चे बचपन से ही मुख्यधारा से कट गए थे, उन्हें वापस लाना और उनमें पढ़ाई की आदत डालना ही संस्था का मुख्य ध्येय है.​संस्था के प्रयासों और काउंसिलिंग के चलते अब तक करीब 250 बच्चों का दाखिला औपचारिक सरकारी और निजी स्कूलों में कराया जा चुका है. इस वर्ष संस्था ने 1200 से अधिक बच्चों को इस मुहिम से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

लखनऊ के मोबाइल स्कूल में पढ़ाई करते बच्चे. (Photo Credit : ETV Bharat)

संजय गुप्ता बताते हैं कि शुरुआती दौर में सबसे बड़ी चुनौती बच्चों के पास पहचान पत्र या अन्य आवश्यक सरकारी दस्तावेजों के न होने के कारण आ रही थी. जिससे उनका स्कूलों में दाखिला नहीं हो पाता था. इस समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार और लखनऊ प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए, जिसके तहत अब बिना दस्तावेजों के भी इन वंचित बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है. संस्था की इस मुहिम में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट सहयोग कर रहा है. पुलिस अधिकारी समय-समय पर कक्षाओं में पहुंचकर बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं और संस्था को हर संभव सहयोग का भरोसा देते हैं.

लखनऊ के मोबाइल स्कूल में पढ़ाई करते बच्चे. (Photo Credit : ETV Bharat)

संजय गुप्ता बताते हैं कि संस्था की इस पाठशाला में केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं दिया जाता है, बल्कि हुनर भी निखारा जाता है. सदर इलाके में रहने वाले नूर (7) को रैप गायकी और गाने लिखने का शौक है. नूर गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. माता-पिता मजदूरी करके घर चलाते हैं. नूर भी काम में हाथ बंटाता था. नूर कभी स्कूल नहीं गया. नूर को चलती फिरती स्कूल में पढ़ने का मौका मिला तो वह अपनी प्रतिभा को निखार रहा है. नूर की याददाश्त काफी तेज है. कई बच्चियां बेहतरीन स्केच बनाकर अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं. संस्था की ओर से बच्चों को उपहार भी दिए जाते हैं. लखनऊ के अलावा ऐसा ही अभियान नोएडा में भी चलाया जा रहा है. आने वाले समय में इसे देश के दूसरे शहरों में चलाने की तैयारी है.













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