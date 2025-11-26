सुल्तानपुर से इटावा जा रही बारातियों से भरी बस डीसीएम से टकराई, 1 की मौत, 8 लोग घायल
लखनऊ बिजनौर थाना क्षेत्र में किसान पथ पर हुई दुर्घटना. डीसीएम अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करके विपरीत दिशा में आ गया था.
लखनऊ/वाराणसी : बिजनौर थाना क्षेत्र में किसान पथ पर अनूप खेड़ा के पास मंगलवार रात बारातियों से भरी बस डीसीएम से टकरा गई. दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और डीसीएम क्लीनर समेत आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का लोकबंधु अस्पताल तथा आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. वहीं वाराणसी में आईआईटी बीएचयू के छात्र की स्कूटी फिसलने से मौत हो गई.
बिजनौर थाना प्रभारी शिव शंकर महादेवन के मुताबिक बस सुल्तानपुर से बारात लेकर इटावा जा रही थी. बस में करीब 40 लोग सवार थे. बस रायबरेली रोड की ओर से सरोजनीनगर की ओर जाते समय शाम करीब 7 बजे बिजनौर में किसान पथ पर अनूप खेड़ा के पास पहुंची. तभी सरोजनीनगर की ओर से आ रहा डीसीएम अनियंत्रित होकर अचानक डिवाइडर फांदते हुए दूसरी लेन में घुस गया और बस में भिड़ गया.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि डीसीएम चालक को झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गया था. जिससे दुर्घटना हुई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री सीटों के बीच फंस गए. सूचना मिलने पर सरोजनीनगर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में फायर टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से फंसे हुए घायलों को बाहर निकाला.
हादसे में संजय कुमार (58), वासुदेव (40), लक्ष्मण (48), आदित्य (10), आदर्श (16), सर्वेश (25), सूरज यादव (22) और सुशील यादव (24) घायल हैं. गंभीर रूप से घायल दो बारातियों के पैरों में फ्रैक्चर बताया जा रहा है. एक बुजुर्ग बाराती राम अजोर (76) के सिर में गहरा घाव लगा था. जिन्हें मोहनलालगंज सीएचसी पहुंचाय गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. लोक बंधु अस्पताल के मेडिकल अफसर अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि हॉस्पिटल में आठ घायलों को भर्ती कराया गया है. सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है.
आईआईटी बीएचयू के छात्र की दुर्घटना में मौत
वाराणसी में आईआईटी बीएचयू के छात्र अभिषेक उपाध्याय की देर रात कैंपस में हुई दुर्घटना में मौत हो गई. छात्र परिसर के ही धर्मराज गिरी हॉस्टल के पास हैदराबाद गेट की ओर जा रहा था. इसी दौरान स्कूटी फसल कर गिर गई. वह सिर के बल गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया. आननफानन में प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम ने उसे एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया. जहां देर रात उसकी मौत हो गई.
लंका इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि अभिषेक उपाध्याय वाराणसी के सुंदरपुर का निवासी था. वह आईआईटी में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग विभाग में आईडीडी पांचवें साल का छात्र था. अभिषेक की मौत के बाद आईआईटी बीएचयू प्रशासन और सोशल मीडिया पर छात्रों ने अपनी संवेदना व्यक्त की है.
