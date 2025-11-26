ETV Bharat / state

सुल्तानपुर से इटावा जा रही बारातियों से भरी बस डीसीएम से टकराई, 1 की मौत, 8 लोग घायल

लखनऊ/वाराणसी : बिजनौर थाना क्षेत्र में किसान पथ पर अनूप खेड़ा के पास मंगलवार रात बारातियों से भरी बस डीसीएम से टकरा गई. दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और डीसीएम क्लीनर समेत आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का लोकबंधु अस्पताल तथा आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. वहीं वाराणसी में आईआईटी बीएचयू के छात्र की स्कूटी फिसलने से मौत हो गई.







बिजनौर थाना प्रभारी शिव शंकर महादेवन के मुताबिक बस सुल्तानपुर से बारात लेकर इटावा जा रही थी. बस में करीब 40 लोग सवार थे. बस रायबरेली रोड की ओर से सरोजनीनगर की ओर जाते समय शाम करीब 7 बजे बिजनौर में किसान पथ पर अनूप खेड़ा के पास पहुंची. तभी सरोजनीनगर की ओर से आ रहा डीसीएम अनियंत्रित होकर अचानक डिवाइडर फांदते हुए दूसरी लेन में घुस गया और बस में भिड़ गया.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि डीसीएम चालक को झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गया था. जिससे दुर्घटना हुई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री सीटों के बीच फंस गए. सूचना मिलने पर सरोजनीनगर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में फायर टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से फंसे हुए घायलों को बाहर निकाला.

हादसे में संजय कुमार (58), वासुदेव (40), लक्ष्मण (48), आदित्य (10), आदर्श (16), सर्वेश (25), सूरज यादव (22) और सुशील यादव (24) घायल हैं. गंभीर रूप से घायल दो बारातियों के पैरों में फ्रैक्चर बताया जा रहा है. एक बुजुर्ग बाराती राम अजोर (76) के सिर में गहरा घाव लगा था. जिन्हें मोहनलालगंज सीएचसी पहुंचाय गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. लोक बंधु अस्पताल के मेडिकल अफसर अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि हॉस्पिटल में आठ घायलों को भर्ती कराया गया है. सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है.

आईआईटी बीएचयू के छात्र की दुर्घटना में मौत