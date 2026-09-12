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गौसंरक्षण से समृद्ध होगा यूपी ; गाय के गोबर से बनेंगे बुलेट प्रूफ जैकेट और स्पेस सूट, यूपी में स्थापित होंगे पांच प्लांट

यूपी में वेस्ट से 'बेस्ट' और 'सेफेस्ट उत्पाद निर्माण पर पढ़ें प्रताप सिंह के संपादन में वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश्वर पांडेय की खास खबर.

गोबर और गोमूत्र से समृद्ध होगा यूपी.
गोबर और गोमूत्र से समृद्ध होगा यूपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 9:49 AM IST

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लखनऊ : अब गाय के गोबर की मदद से अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट और स्पेस सूट बनाने की तकनीक पर काम किया जा रहा है. पारंपरिक रूप से केवलर और सिरेमिक प्लेटों से बनने वाले सुरक्षा कवचों के मुकाबले यह तकनीक न सिर्फ बेहद सस्ती है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है. विशेषज्ञों का दावा है कि गोबर के तत्वों को विशेष रूप से प्रोसेस करके बेहद मजबूत और हल्का मैटेरियल तैयार किया गया है, जो घातक गोलियों को रोकने के साथ-साथ अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशन से भी सुरक्षा दे सकता है. साथ ही गोमूत्र से उत्पादों की नई शृंखला तैयारी होगी. इससे गौसंरक्षण के साथ देश-प्रदेश की इकाॅनामी पाॅवर भी बढ़ेगी.

यूपी में गाय के गोबर से बनेंगे बुलेट प्रूफ जैकेट और स्पेस सूट. देखें विस्तृत खबर (Video Credit : ETV Bharat)

गोपालन बढ़ेगा : ॐ दिव्य दर्शन संस्था की पहल के बाद अब उत्तर प्रदेश में गायें नहीं काटी जाएंगी, बल्कि लोग गो-पालन के प्रति आकर्षित होंगे. संस्था ने गाय के गोबर और गोमूत्र से विभिन्न तरह के उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में प्लांट लगाने की तैयारी की है. इसके बाद फिलवक्त ₹2 किलो बिकने वाला गोबार प्लांट की ओर से ₹5 से लेकर ₹20 तक खरीदा जाएगा. गोबर से निकलने वाले नैनो सेल्यूलोज से बुलेट प्रूफ जैकेट और स्पेस सूट तैयार किए जाएंगे.

भारत में गाय का महत्व.
भारत में गाय का महत्व. (Photo Credit : ETV Bharat)

ॐ दिव्य दर्शन के डायरेक्टर अरविंद राजपूत का दावा है कि जल्द ही संस्था के साथ उत्तर प्रदेश सरकार एमओयू साइन करने जा रही है. इसके बाद प्रदेश के पांच शहरों में जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीनों से लैस पांच सैंपल प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे. पहले चरण में इन प्लांटों से छह तरह के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे. इनमें बायोगैस से लेकर सेल्यूलोज, नैनो सेल्यूलोज, लिग्निन और कैटरिंग के उत्पाद समेत नैनो फर्टिलाइजर का उत्पादन किया जाएगा.

गाय के गोबर और गोमूत्र से बनने वाली कुछ खास चीजें.
गाय के गोबर और गोमूत्र से बनने वाली कुछ खास चीजें. (Photo Credit : ETV Bharat)

अरविंद राजपूत ने बताया कि फिलहाल गोबर से बायो सीएनजी ही बनती है और थोड़ा-थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या पेंट में इस्तेमाल हो रहा है या फिर ईंटें बनाई जा रही हैं. हमने इसको थोड़ा सा इन्नोवेशंस लाकर जर्मन टेक्नोलॉजी और स्विट्जरलैंड की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. हमने पिछले आठ साल से काम करके गोबर से बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं.

गाय के गोबर और गोमूत्र की खासियत.
गाय के गोबर और गोमूत्र की खासियत. (Photo Credit : ETV Bharat)

अरविंद राजपूत के अनुसार बायो सीएनजी के बाद जो स्लरी बचती है उस स्लरी से चार विभिन्न प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं. एक सेल्यूलोज बनाते हैं. सेल्यूलोज पूरी तरह से प्लास्टिक को रिप्लेस करने का प्रोडक्ट है. उससे लिग्निन निकलता है. लिग्निन हायर क्वालिटी का निकलता है तो वह बहुत यूजफुल होता है. वॉटरप्रूफ और जो भी ऐसे पदार्थ है उनमें लिग्निन ही इस्तेमाल होता है. लिग्निन ज्यादातर इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है. फैक्ट्री बगैरह लेती हैं.

गोबर से निकलने वाला विशेष तत्व.
गोबर से निकलने वाला विशेष तत्व. (Photo Credit : ETV Bharat)




नासा के लिए स्पेस शूट : अरविंद राजपूत ने बताया कि हम लोग नैनो सेल्यूलोज भी बनाएंगे. यह बहुत हाइली और पोटेंशियल प्रोडक्ट है जो बहुत कम मात्रा में निकलता है, लेकिन बहुत यूनिक होता है. यह हमारे लिए भी बड़ी उपलब्धि थी कि इससे बुलेट प्रूफ जैकेट, स्पेस सूट और विभिन्न तरह के इलेक्ट्रॉनिक स्प्रे और प्रोडक्ट्स पर इस्तेमाल होता है. अल्फा नैनो सेल्यूलोज बहुत ही रेयर प्रोडक्ट है. हमारी स्पेस शूट की न्यू होराइजन कंपनी है. हमारे पार्टनर रॉल्फ और बापी दास ने बनाया है. जर्मनी और यूएस में हम ऐसा कर रहे हैं. हम नासा के लिए एक्सक्लूसिवली स्पेस शूट बना रहे हैं.

गोबर से बनाए गए उत्पाद.
गोबर से बनाए गए उत्पाद. (Photo Credit : ETV Bharat)



नैनो फर्टिलाइजर से किसानों को फायदा : अरविंद राजपूत के मुताबिक नैनो फर्टिलाइजर कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी क्रांति होगी. अबी भारत सबसे ज्यादा यूरिया इंपोर्ट करता है. नैनो फर्टिलाइजर आने के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे. हम पशुपालन विभाग के साथ एक एक करके सैंपल प्लांट्स लगाने जा रहे हैं. प्लांट के लिए गाय के गोबर की खूब जरूरत होगी. ऐसे में निश्चित ही गोबर की डिमांड और रेट बढ़ेंगे. इससे गाय माता का कटना बंद हो जाएगा.

गाय के उत्पाद से बने स्पेस शूट का प्रदर्शन.
गाय के उत्पाद से जर्मनी में बने स्पेस शूट के साथ विशेषज्ञ. (Photo Credit : ETV Bharat)



चौंकाने वाले हैं गोबर से बने प्रोडक्ट्स : अरविंद राजपूत का कहना है कि हमारे खास उत्पाद प्लेट, चम्मच थाली हैं. अभी हमारे प्रोडक्ट सैंपल सप्लाई में ही निकले हैं. रेलवे बड़े पैमाने पर हमारे प्रोडक्ट चाहता है, क्योंकि ये सस्टेनेबल हैं. एक बार सैलूलोज बन गया तो हम चाहते हैं कि प्राइस पेपर से भी सस्ता सेल्यूलोज है. अभी सेल्यूलोज के प्रोडक्ट जो मिलते हैं वह बहुत महंगे हैं. हम प्लास्टिक की बोतल बनाने पर भी रिसर्च कर रहे हैं. इससे मिनरल वाटर की खतरनाक प्लास्टिक बोतल से छुटकारा मिल जाएगा.

गाय के उत्पाद से बनेगा स्पेस शूट.
गाय के उत्पाद से बनेगा स्पेस शूट. (Photo Credit : ETV Bharat)


प्लांट में गोबर की खपत : प्लांट में अमूमन 10 टन गोबर और इतना ही पानी का इस्तेमाल होता है. बायोगैस निकालने के बाद जो स्लरी बचती है उसका लगभग 22 परसेंट सॉलिड पदार्थ, 8% अन्य पदार्थ और 70% लिक्विड होता है. इसमें 30 परसेंट को अलग करके सेल्यूलोज निकालते हैं. 10 टन के गोबर में लगभग डेढ़ टन सैलूलोज निकलता है. 400 से 500 किलो लिग्निन निकलता है. नैनो फर्टिलाइजर साढ़े तीन हजार से लेकर 4000 लीटर निकलता है. नैनो सेल्यूलोज 10 किलो निकलता है.

गाय के उत्पाद से बने स्पेस शूट की जानकारी साझा करते विशेषज्ञ.
गाय के उत्पाद से बने स्पेस शूट की जानकारी साझा करते विशेषज्ञ. (Photo Credit : ETV Bharat)


पशुओं की देखभाल को दी जाएगी आर्थिक मदद : अरविंद राजपूत बताते हैं कि दूध नहीं देने वाली गायों की वायबिलिटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. इस कड़ी में एक गाय की देखभाल करने के लिए किसानों के 6000 से लेकर 7500 रुपये देने पर विचार चल रहा है. फिलहाल सरकार ₹1500 दे रही है.

गाय के उत्पाद से बना स्पेस शूट.
गाय के उत्पाद से बना स्पेस शूट. (Photo Credit : ETV Bharat)



गोरखपुर में लगेगा पहला प्लांट : अरविंद राजपूत बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहला प्लांट गोरखपुर में लगाने की योजना है. इसके बाद मथुरा, ग्रेटर नोएडा और बाराबंकी के अलावा एक अन्य जगह बात चल रही है. प्लांट उन्हीं स्थानों पर लगाएंगे जहां गोबर की तादाद ज्यादा है. एक प्लांट की स्थापना पर 25 से 30 करोड़ रुपये खर्च आता है.

गाय के गोबर से बने उत्पाद.
गाय के गोबर से बने उत्पाद. (Photo Credit : ETV Bharat)





पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने बताया कि काउ इकोनॉमी को स्ट्रांग करने पर सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है. गोबर की उपयोगिता को देखते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी फोकस है. गोशालाओं के साथ मिलकर कुछ कंपनियां और संस्थाएं आगे आई हैं. उनके साथ मिलकर विभिन्न तरह के वायोडिग्रेबल प्रोडक्ट बनाने के बाबत करार किया जा रहा है. इससे पर्यावरण का संरक्षण के साथ किसानों को भी लाभ होगा.

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