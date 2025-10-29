ETV Bharat / state

लखनऊ में भाई-बहन को 16 सेकंड में 20 थप्पड़ मारने का मामला, तीन आरोपी गिरफ्तार

मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि मारपीट के आरोपी रामजनम यादव, संदीप गुप्ता और शिवांशु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है.

रामजनम यादव, संदीप गुप्ता और शिवांशु गुप्ता गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 8:30 PM IST

लखनऊ: मड़ियांव थाना क्षेत्र के एल्डिको सिटी स्थित कुटीर अपार्टमेंट में भाई और बहन के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले का वीडियो सोशल मीडिया में आने के बाद पुलिस ने रामजनम यादव, संदीप गुप्ता और शिवांशु गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. इस मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.

23 अक्टूबर को हुई थी मारपीट: यह वारदात 23 अक्टूबर को हुई थी. पीड़िता अपने भाई शिवम के साथ अपार्टमेंट में किराए पर रहती है. वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है. पीड़िता ने दावा किया है कि अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट पिछले दो माह से उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था.

अपार्टमेंट में नीचे बैठकर गुजारनी पड़ी रात: जब उसने विरोध किया, तो पार्किंग विवाद को बहाना बनाकर उसके और उसके भाई के साथ सोसाइटी के कुछ लोगों ने मारपीट की. मारपीट के बाद, हमलावरों ने उनके फ्लैट में ताला लगा दिया और उन्हें बाहर निकाल दिया. इस कारण उन्हें रात अपार्टमेंट में नीचे बैठकर गुजारनी पड़ी.

पीड़िता पर गाली-गलौज करने का आरोप: पीड़िता ने कहा कि शिकायत दर्ज कराने के लिए उसे कई बार थाने के चक्कर लगाने पड़े. वहीं, सोसाइटी के पदाधिकारियों और पुलिस के मुताबिक, मामले की शुरुआत स्कूटी पार्किंग से हुई थी. अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट, स्थानीय निवासियों और इलेक्ट्रिशियन ने पीड़िता पर मनमाने तरीके से स्कूटी खड़ी करने और मना करने पर गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है.

स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद: पुलिस के अनुसार पीड़िता ने अपनी स्कूटी खड़ी की थी, जिसे गार्ड ने किनारे कर दिया. इस पर वह भड़क गई और गार्ड से गाली-गलौज करने लगी. जब गार्ड ने वीडियो बनाना शुरू किया, तो युवती ने उसका मोबाइल तोड़ दिया. इसके बाद गार्ड ने सोसाइटी पदाधिकारियों को बुलाया. सोसायटी पदाधिकारी और अन्य निवासी फ्लैट में घुस गए.

16 सेकंड में 20 थप्पड़ मारे थे: वहां उन्होंने युवती और उसके भाई के साथ मारपीट की. वीडियो में भाई-बहन को 16 सेकंड में 20 थप्पड़ मारे गए थे. मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने कहा कि वीडियो सामने आते ही तुरंत कार्रवाई की गई. तीनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

