ETV Bharat / state

दुखद; बिजली बिल भुगतान के विवाद में दो सगे भाइयों में मारपीट, बड़े भाई की मौत

लखनऊ कृष्णानगर थाना क्षेत्र का मामला. ई-रिक्शा चार्जिंग के खर्च को लेकर कहासुनी के दौरान छोटे भाई ने सीने पर लात मार दी थी.

राकेश कुमार. फाइल फोटो
राकेश कुमार. फाइल फोटो (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : कृष्णानगर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के दौरान एक युवक की गैर इरादतन हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार मंगलवार सुबह बिजली बिल के भुगतान को लेकर दो सगे भाइयों के बीच विवाद हो गया था. विवाद के दौरान छोटे ने बड़े भाई को धक्का दिया और सीने पर लात मार दी. जिसके कारण बड़े भाई की मौत हो गई. पुलिस आरोपी भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.


​इंस्पेक्टर कृष्णानगर पीके सिंह के मुताबिक अलीनगर सुनहरा क्षेत्र की रुस्तम बिहार कॉलोनी में शिव शंकर निषाद अपने 4 बेटों राकेश (40), कर्मवीर, धर्मवीर और जितेंद्र के साथ रहते हैं. सोमवार सुबह करीब 11 बजे राकेश के मोबाइल पर बिजली बिल का मैसेज आया था. बिजली बिल के भुगतान को लेकर राकेश का अपने भाई धर्मवीर से विवाद होने लगा. धर्मवीर ई-रिक्शा चार्जिंग के खर्च को लेकर कहासुनी कर रहा था. इसी दौरान धर्मवीर ने राकेश को धकियाते हुए सीने पर लात मार दी. जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. राकेश पहले से ही हृदय रोगी थे. उनकी पत्नी का निधन पहले ही हो चुका है. राकेश के दो छोटे बच्चे हैं. आरोपी भाई धर्मवीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.



हार्ट पर चोट लगने के कारण गई जान : परिजनों ने बताया कि राकेश को एक वर्ष पहले हार्ट अटैक आया था. उसका लारी कार्डियोलॉजी से इलाज चल रहा था. उसके दिल में छल्ले डाले गए थे. सीने पर चोट लगने से पुराने ऑपरेशन वाले हिस्से पर असर हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके पहले राकेश प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे. पत्नी कंचन का एक साल पहले निधन हो गया था. अब उसके दो छोटे बच्चे हर्ष (13) और रिया (7) हैं.

TAGGED:

LUCKNOW CRIME
BROTHER MURDER
MURDER IN FAMILY DISPUTE
DEATH IN FAMILY DISPUTE
MURDER IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.