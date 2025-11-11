दुखद; बिजली बिल भुगतान के विवाद में दो सगे भाइयों में मारपीट, बड़े भाई की मौत
लखनऊ कृष्णानगर थाना क्षेत्र का मामला. ई-रिक्शा चार्जिंग के खर्च को लेकर कहासुनी के दौरान छोटे भाई ने सीने पर लात मार दी थी.
लखनऊ : कृष्णानगर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के दौरान एक युवक की गैर इरादतन हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार मंगलवार सुबह बिजली बिल के भुगतान को लेकर दो सगे भाइयों के बीच विवाद हो गया था. विवाद के दौरान छोटे ने बड़े भाई को धक्का दिया और सीने पर लात मार दी. जिसके कारण बड़े भाई की मौत हो गई. पुलिस आरोपी भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
इंस्पेक्टर कृष्णानगर पीके सिंह के मुताबिक अलीनगर सुनहरा क्षेत्र की रुस्तम बिहार कॉलोनी में शिव शंकर निषाद अपने 4 बेटों राकेश (40), कर्मवीर, धर्मवीर और जितेंद्र के साथ रहते हैं. सोमवार सुबह करीब 11 बजे राकेश के मोबाइल पर बिजली बिल का मैसेज आया था. बिजली बिल के भुगतान को लेकर राकेश का अपने भाई धर्मवीर से विवाद होने लगा. धर्मवीर ई-रिक्शा चार्जिंग के खर्च को लेकर कहासुनी कर रहा था. इसी दौरान धर्मवीर ने राकेश को धकियाते हुए सीने पर लात मार दी. जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. राकेश पहले से ही हृदय रोगी थे. उनकी पत्नी का निधन पहले ही हो चुका है. राकेश के दो छोटे बच्चे हैं. आरोपी भाई धर्मवीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
हार्ट पर चोट लगने के कारण गई जान : परिजनों ने बताया कि राकेश को एक वर्ष पहले हार्ट अटैक आया था. उसका लारी कार्डियोलॉजी से इलाज चल रहा था. उसके दिल में छल्ले डाले गए थे. सीने पर चोट लगने से पुराने ऑपरेशन वाले हिस्से पर असर हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके पहले राकेश प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे. पत्नी कंचन का एक साल पहले निधन हो गया था. अब उसके दो छोटे बच्चे हर्ष (13) और रिया (7) हैं.
