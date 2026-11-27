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मुख्यमंत्री योगी से मिले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह; मां के निधन पर जताई शोक संवेदना, पढ़ें राजनीतिक मायने

लखनऊ : कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की. मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की और इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं.



मुलाकात को फिलहाल शोक संवेदना व्यक्त करने के संदर्भ में माना जा रहा है. दोनों नेताओं के बीच मुलाकात में अन्य किसी विषय पर चर्चा हुई या नहीं. इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.



वहीं बृजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात ऐसे समय हुई है. जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं. भाजपा संगठन से लेकर विपक्षी दलों तक चुनावी तैयारियों और राजनीतिक समीकरणों को साधने में जुटे हैं. ऐसे में प्रदेश की राजनीति के चर्चित चेहरों में शामिल बृजभूषण सिंह की मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर भी राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.



2025 में भी हुई थी मुलाकात : बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच इससे पहले जुलाई 2025 में भी मुलाकात हुई थी. उस समय भी मुख्यमंत्री आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चा का दौर शुरू हुआ था. मुलाकात के बाद उस दौरान बृजभूषण सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि जनवरी 2023 के बाद दोनों के बीच संवाद कम हो गया था. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई.

