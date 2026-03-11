ETV Bharat / state

मोती से चमकाएं किस्मत; सरकार दे रही 5 लाख तक सब्सिडी, 18 महीने में होगी चार से पांच गुना आय

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ मोती उत्पादन कर अपनी आय में कई गुना बढ़ोतरी कर सकते हैं. मत्स्य पालन और मोती (पर्ल) उत्पादन के समेकित मॉडल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने 2026-27 के बजट में विशेष प्रावधान किया है. सरकार की ओर से मोती उत्पादन परियोजना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम लगभग 5 लाख रुपये) की सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है.

मोती से चमकाएं किस्मत. देखें पूरी खबर... (Video Credit : ETV Bharat)

फिश फार्मिंग और पर्ल फार्मिंग से जुड़े एमएनआई एग्रोहब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अय्यूब ने बताया कि मत्स्य पालन और मोती उत्पादन को एक साथ जोड़कर किसान एक ही चक्र में अपनी आय 4 से 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस परियोजना को स्थापित किया जा रहा है. जहां किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और विपणन सहयोग भी उपलब्ध कराया जा रहा है.





32 रुपये की सीप, 18 महीने में 200 रुपये तक कीमत : डॉ. अय्यूब के अनुसार मोती उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाली एक सीप की शुरुआती लागत लगभग 32 रुपये होती है. जिसे 18 महीने बाद 200 रुपये तक में खरीदा जा सकता है. यदि कोई किसान अपने तालाब में 15 से 20 हजार सीप डालता है तो उसे सरकार की ओर से करीब 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है. यदि 20 हजार सीप तालाब में डाली जाती हैं तो 18 महीने बाद उनकी बिक्री से 6 लाख रुपये तक की आमदनी संभव है. उनकी संस्था तैयार सीप को खुद खरीद लेगी. जिससे किसानों को बाजार तलाशने या माल शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.





वैज्ञानिक पद्धति से होगा उत्पादन : डॉ. अय्यूब ने वैज्ञानिक पद्धति और नाभिक प्रत्यारोपण तकनीक (न्यूक्लियस इम्प्लांटेशन) की जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि मीठे पानी में भी सीप के माध्यम से मोती उत्पादन संभव है. उत्तर प्रदेश में तापमान बढ़ने की समस्या को ध्यान में रखते हुए तकनीकी समाधान भी तैयार किया गया है. सीप को जाल में सुरक्षित कर पानी की सतह से लगभग पांच फीट नीचे रखा जाता है. जिससे तापमान संतुलित रहता है. यदि 18 महीने की अवधि में किसी सीप को सर्जरी की आवश्यकता हो या वह नष्ट हो जाए तो कंपनी की ओर से उसे बदला भी जाएगा.