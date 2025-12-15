ETV Bharat / state

स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला; यूपी के जिला अस्पतालों में होगा ब्रेन स्ट्रोक का इलाज

स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक के इलाज के लिए जिला अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. फरवरी 2026 तक सभी जिला अस्पतालों में इलाज की सुविधा शुरू की जाएगी. इस कड़ी में लोहिया इंस्टीट्यूट से अयोध्या, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बस्ती, गोंडा के जिला व संयुक्त चिकित्सालयों को जोड़ा गया है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. जिसमें जिला अस्पतालों को 12 मेडिकल संस्थान में जोड़ा जाएगा. इससे ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों को अब सही समय पर इलाज मिल सकेगा. शुरुआत में राम मनोहर लोहिया संस्थान से 7 जिला अस्पतालों को जोड़ा गया था. अच्छे परिणाम मिलने के बाद अब यह सुविधा पूरे प्रदेश में शुरू करने की तैयारी है.





स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने हार्ट अटैक के मरीजों की जान बचाने के लिए स्टेमी केयर नेटवर्क बनाया है. इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर ही हार्ट अटैक के मरीजों को इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. इसी तरह अब ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों को हब एंड स्पोक माॅडल पर इलाज देने की तैयारी है. अगर ब्रेन स्ट्रोक के लक्षणों वाला मरीज चार घंटे के अंदर जिला अस्पताल पहुंच जाएगा तो उसको गंभीर स्थिति में पहुंचने से बचाया जा सकेगा. इस सुविधा में मरीज का सीटी स्कैन कराकर चिकित्सा संस्थान या मेडिकल कालेज के न्यूरोलाजिस्ट के वाट्सएप ग्रुप पर भेजा जाएगा. न्यूरोलाजिस्ट सीटी स्कैन देखकर मस्तिष्क में बने खून के थक्के को गलाने वाला इंजेक्शन लगाने की सलाह देगा. समय पर इंजेक्शन लगने से मरीज को लकवा या अन्य गंभीर स्थिति में पहुंचने से बचाया जा सकेगा.





इन अस्पतालों से जुड़ेंगे जिला अस्पताल : स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने बताया कि लोहिया इंस्टीट्यूट के अलावा एसजीपीजीआई, केजीएमयू, रिम्स सैफई, जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज कानपुर, एसएन मेडिकल काॅलेज आगरा, मोतीलाल नेहरू मेडिकल काॅलेज प्रयागराज, लाला लाजपत राय मेडिकल काॅलेज मेरठ, रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल काॅलेज झांसी, बीआरडी मेडिकल काॅलेज गोरखपुर को हब के रूप में जिला अस्पतालों से जोड़ा जाएगा.

