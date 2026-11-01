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​लखनऊ में खूनी वारदात; सआदतगंज में युवक का गला चाकू से रेता, ट्रॉमा सेंटर में मौत

लखनऊ में हत्या. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : सआदतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर पार्क के पास शनिवार रात एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसका गला रेत दिया गया. गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस उपायुक्त पश्चिमी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव और सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

वारदात की जानकारी देते ​डीसीपी पश्चिम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव . (Video Credit : ETV Bharat)



​डीसीपी पश्चिम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के अनुसार सआदतगंज पुलिस को शनिवार रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली थी कि अंबेडकर पार्क के समीप एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम की पड़ताल में सामने आया कि रामनगर सआदतगंज निवासी रेहान पुत्र मुंशी पर गुलाब की बगिया, मौज्जमनगर निवासी उजेफा पुत्र परवेज ने अचानक किसी धारदार हथियार से हमला किया. आरोपी ने उसके गले पर वार किया था, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा था. ​आनन-फानन घायल रेहान को एंबुलेंस से केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके.