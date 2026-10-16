ETV Bharat / state

जमीन विवाद में खूनी संघर्ष; चाकू और लाठियों की मार से घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत

लखनऊ : बीबीडी थाना क्षेत्र के जगपाल खेड़ा में जमीन पर कब्जे को लेकर हुए खूनी संघर्ष में घायल शख्स सतीश यादव की गुरुवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई. वारदात बीते 11 अक्टूबर को हुई थी. विवाद के दौरान 50 से 60 लोगों की भीड़ ने विवादित जमीन की बाउंड्री वॉल और गेट को तोड़ते हुए सतीश यादव, उनके भाई सोनू और बेटे शिवम पर चाकू तथा लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया था. गंभीर रूप से घायल सतीश को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और आरोपियों की तलाश का दावा कर रही है.





बताया गया कि​ छोटा भरवारा गोमतीनगर विस्तार निवासी हरिश्चंद्र यादव ने बताया कि जगपाल खेड़ा स्थित खसरा नंबर 1031 की पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद न्यायालय में विचाराधीन है. सभी भाई अपनी-अपनी जमीन पर काबिज हैं. 11 अक्टूबर की दोपहर करीब 2:00 बजे विनोद यादव के कहने पर 50 से 60 लोग हथियारों से लैस होकर जमीन पर पहुंचे और जबरन बाउंड्री वॉल व गेट को तोड़ने लगे. सतीश यादव, उनके भाई सोनू यादव और बेटे शिवम यादव ने तोड़फोड़ का विरोध किया तो भीड़ ने उन पर जानलेवा हमला बोल दिया. हमलावरों ने लाठी-डंडों के साथ चाकू से ताबड़तोड़ वार कर तीनों को लहूलुहान कर दिया और भाग निकले.