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लखनऊ में खूनी संघर्ष; भतीजे पर बांके से हमला, अस्पताल में मौत, आरोपी भी लहूलुहान

भतीजे पर बांके से हमला, अस्पताल में मौत, ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : महिगवां थाना क्षेत्र के ग्राम शुक्लन पुरवा ग्राम पंचायत परसहिया में सोमवार रात जमीन को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में चाचा ने बांके से हमला कर भतीजे की जान ले ली. हमले में आरोपी चाचा भी लहूलुहान हुआ है. घायल आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है. आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.



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घटना 19 अक्टूबर बताई जा रही है. महिगवां थाना क्षेत्र के ग्राम शुक्लन पुरवा निवासी गुड्डन मिश्रा का अपने सगे भतीजे दिव्यांशु मिश्रा उर्फ शुभम (30) के साथ किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर विवाद हो गया था. विवाद के दौरान गुस्से में गुड्डन मिश्रा ने घर में रखे बांके से दिव्यांशु पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ा.

ग्रामीणों ने डायल-112 पर दी और मौके पर पहुंची पीआरवी और पुलिस टीम की मदद से पंडित रामसागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय, साढ़ामऊ पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद मड़ियांव थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर-ए स्थित प्राइम हेल्थ सेंटर ले गए. वहां जिंदगी और मौत से जूझते हुए बीते मंगलवार को दिव्यांशु ने दम तोड़ दिया.