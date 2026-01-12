ETV Bharat / state

लखनऊ ब्लाइंड मर्डर केस का राज खुला, तीन आरोपियों ने बताई ये वजह

पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने में मिली सफलता, आरोपियों ने जुर्म कुबूला.

Photo Credit; Lucknow Police
लाई-चना के पैसों के विवाद में दुकानदार की हत्या के आरोपी गिरफ्तार.
लखनऊ: राजधानी के विकासनगर थाना क्षेत्र में 12 दिन पहले हुई दुकानदार की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. मामूली विवाद और लूट के इरादे से 3 युवकों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस ने कत्ल और लूट की इस गुत्थी को सुलझाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटी गई रकम भी बरामद कर ली है.


ये था पूरा मामला: ​30 दिसंबर 2025 की रात विकासनगर मोड़ पर सीतापुर निवासी लालाराम (40) का खून से लथपथ शव मिला था. लालाराम वहां ठेला लगाकर लाई-चना बेचता था और रात में वहीं सड़क किनारे सो जाता था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर भारी वस्तु से प्रहार कर हत्या की बात सामने आई थी.
​थानाध्यक्ष विकासनगर आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने जब जांच शुरू की, तो हत्यारों ने पुलिस को छकाने की पूरी कोशिश की थी आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए वारदात के समय जानबूझकर मोबाइल फोन पास नहीं रखा था ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस न हो सके.

​सीसीटीवी से मिली लीड: पुलिस ने दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें 3 संदिग्ध युवक नजर आए. सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया. ​गिरफ्तार आरोपियों में सोनू (28), धनराज (19) और राहुल उर्फ शिवा (25) ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए.

आरोपियों का लालाराम से लाई-चना के पैसों के लेनदेन को लेकर कुछ दिन पहले विवाद हुआ था. बदला लेने के लिए तीनों ने लालाराम के सोने की जगह की रेकी की. सुनसान रात का फायदा उठाकर उन्होंने ईंट से तब तक प्रहार किया जब तक उसकी जान नहीं चली गई. हत्या के बाद आरोपियों ने मृतक की जेब से 7,240 रुपये लूट लिए और फरार हो गए. गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.


