पत्नी ने प्रेमी से करवा दी पति की हत्या; सिर-पीठ में मारी गोली, लखनऊ के प्रमोद गौतम हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; Police )

लखनऊ : पुलिस लाइन के संविदा कर्मी प्रमोद गौतम हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. वारदात अवैध संबंध को लेकर हुई थी. पत्नी ने ही अपने प्रेमी के हाथों पति की हत्या करवाई थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. तमंचा और बाइक भी बरामद कर लिया है. वारदात 25 अक्टूबर को बीकेटी इलाके में आउटर रिंग रोड पर हुई थी. पुलिस ने मंगलवार को घटना का पर्दाफाश किया. एडीसीपी अमोल मुकुट ने बताया कि हत्या के बाद पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची थी. इस दौरान प्रमोद गौतम की पत्नी चांदनी के चेहरे पर कोई भी दुख या तनाव नहीं था. इससे पुलिस को उस पर संदेह हुआ. हिरासत में लेकर कड़ाई से उससे पूछताछ की गई तो उसने पूरा राज उगल दिया. बताया कि उसने ही प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी. रॉन्ग नंबर से हुई दोस्ती प्यार में बदल गई : एडीसीपी ने बताया कि चांदनी की दोस्ती रॉन्ग नंबर के जरिए बच्चा लाल गौतम से हो गई थी. इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी. जुलाई में महिला की ननद की शादी थी. इस दौरान बच्चा लाल करीब एक सप्ताह तक चांदनी के घर में रुका. शादी की तैयारियों में मदद की. इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. इस बीच दोनों में अवैध संबंध हो गए. चांदनी को साथ लेकर दिल्ली गया था प्रेमी : पुलिस के अनुसार बच्चा लाल गौतम चांदनी को लेकर दिल्ली गया था. महिला ने घरवालों से कहा था कि वह अपनी सहेली के साथ मजदूरी करने जा रही है. दोनों लगभग 20 दिन तक दिल्ली में साथ रहे. इसके बाद चांदनी लखनऊ लौट आई थी. दोनों के अवैध संबंधों में प्रमोद गौतम रुकावट बना था. लिहाजा दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची.