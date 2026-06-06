लखनऊ मर्डर: बीकेटी में मिला सीतापुर की छात्रा मानसी का कंकाल, मुठभेड़ के बाद हत्यारोपी प्रेमी विशाल पाल गिरफ्तार
बक्शी का तालाब थाना क्षेत्र में सीतापुर की 19 वर्षीय मानसी का कंकाल बरामद हुआ. प्रेमी और उसकी बहन पर हत्या का आरोप है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 9:17 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बक्शी का तालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 19 वर्षीय लापता लड़की मानसी का कंकाल बरामद हुआ. सूचना मिलने बाद एक्टिव हुई लखनऊ पुलिस ने सोशल मीडिया और थानों के नेटवर्क की मदद से शव की शिनाख्त कराई है.
बीकेटी थाना क्षेत्र के घने इलाके में मिले शव की पहचान मूल रूप से सीतापुर जिले के संदना निवासी महेश की 19 वर्षीय बेटी मानसी के रूप में हुई है. पीड़ित पिता महेश ने अपनी बेटी के शव की पहचान करने के बाद उसके प्रेमी विशाल पर अगवा कर हत्या करने का आरोप लगाया.
मुठभेड़ के बाद आरोपी प्रेमी विशाल गिरफ्तार: एसीपी बीकेटी विकास कुमार पांडे ने बताया कि मुख्य आरोपी प्रेमी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. विशाल के पैर में गोली लगी है. उसे तत्काल इलाज के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल में भेजा गया है. एक अज्ञात युवती का शव मिलने की सूचना मिली थी. पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकरआवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू की तो मृतका की शिनाख्त सीतापुर से लापता युवती के रूप में हो गई.
कॉलेज जाने के बाद से लापता थी छात्रा: जांच में पता चला कि जिस लड़की का शव मिला है, उसके संदर्भ में पड़ोसी जिले सीतापुर में उसके पिता महेश ने पहले ही गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई हुई थी. कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सीतापुर पुलिस लड़की के शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए लेकर गई. लड़की के पिता ने बताया कि बीते 25 मई को उनकी बेटी हमेशा की तरह अपने कॉलेज के लिए घर से निकली थी. इसके बाद वह देर शाम तक जब अपने घर नहीं पहुंची, तो परिजनों ने उसकी हर संभावित जगह पर खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला.
पिता ने कहा- पुलिस टालमटोल न करती तो बच जाती जान: बेटी का सुराग न मिलने पर परेशान पिता ने तुरंत स्थानीय पुलिस को पूरे मामले की लिखित जानकारी दी थी. पिता ने बताया कि उन्होंने सरैया गांव के निवासी विशाल पाल और उसकी सगी बहन शिवानी पाल के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करने की बात पुलिस से कही थी. पिता का आरोप है कि इन दोनों भाई-बहन ने मिलकर ही उनकी मासूम बेटी को बहला-फुसलाकर भगाया और इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. उनका कहना है कि अगर समय रहते स्थानीय पुलिस आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर लेती, तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती.
धरना प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई थी FIR: पुलिस का कहना है कि 28 मई को पिता की लिखित शिकायत मिलते ही सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी. पिता महेश ने कहा कि 25 मई को अपहरण होने के बाद वे थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने नामजद केस दर्ज नहीं किया. इसके बाद जब 28 मई को ग्रामीणों के सहयोग से थाने पर धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर पुलिस ने दबाव में एफआईआर दर्ज की. इसके बाद भी वे लगातार इंसाफ के लिए सीओ और एसपी के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने समय रहते एक्शन नहीं लिया.
यह भी पढ़ें- यूपी का निर्यात कारोबार 2 लाख करोड़ के पार: कानपुर से एक्सपोर्ट 10 हजार करोड़ आउट, लेदर प्रोडक्ट्स की 75% हिस्सेदारी