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लखनऊ में फॉर्मेलिन रसायन भरा टैंकर हादसा: स्वास्थ्य महानिदेशक ने किया अस्पताल का दौरा, दिए मुफ्त इलाज के निर्देश

आरएसएम अस्पताल साढ़ामऊ पहुंचे महानिदेशक डॉ. पवन कुमार अरुण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब (बीकेटी) ब्लॉक के अंतर्गत मानपुर बाना गांव के पास एक बड़ा हादसा सामने आया है. यहां खतरनाक फॉर्मेलिन रसायन से भरा एक तेज रफ्तार टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. टैंकर पलटने से रिसे रसायन के कारण आसपास के आम लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. घटना की खबर मिलते ही स्थिति का जायजा लेने और प्रभावित लोगों के समुचित इलाज की व्यवस्था परखने के लिए महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉ. पवन कुमार अरुण ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया.

आरएसएम अस्पताल साढ़ामऊ पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर: घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद महानिदेशक सीधे राम सागर मिश्र (आरएसएम) चिकित्सालय, साढ़ामऊ पहुंचे. वहां उन्होंने रसायन के संपर्क में आने के बाद भर्ती हुए प्रभावित मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना. इस दौरान उनके साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन.बी. सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रभावितों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की गहन समीक्षा की. मौके पर अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बी.के. शर्मा और बीकेटी सीएचसी के अधीक्षक डॉ. जे.पी. सिंह भी मौजूद रहे.