लखनऊ में फॉर्मेलिन रसायन भरा टैंकर हादसा: स्वास्थ्य महानिदेशक ने किया अस्पताल का दौरा, दिए मुफ्त इलाज के निर्देश
लखनऊ के बीकेटी में फॉर्मेलिन रसायन भरा टैंकर पलटने से लोगों को परेशानी हुई. स्वास्थ्य महानिदेशक ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हाल जाना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 8:27 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब (बीकेटी) ब्लॉक के अंतर्गत मानपुर बाना गांव के पास एक बड़ा हादसा सामने आया है. यहां खतरनाक फॉर्मेलिन रसायन से भरा एक तेज रफ्तार टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. टैंकर पलटने से रिसे रसायन के कारण आसपास के आम लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. घटना की खबर मिलते ही स्थिति का जायजा लेने और प्रभावित लोगों के समुचित इलाज की व्यवस्था परखने के लिए महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉ. पवन कुमार अरुण ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया.
आरएसएम अस्पताल साढ़ामऊ पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर: घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद महानिदेशक सीधे राम सागर मिश्र (आरएसएम) चिकित्सालय, साढ़ामऊ पहुंचे. वहां उन्होंने रसायन के संपर्क में आने के बाद भर्ती हुए प्रभावित मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना. इस दौरान उनके साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन.बी. सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रभावितों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की गहन समीक्षा की. मौके पर अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बी.के. शर्मा और बीकेटी सीएचसी के अधीक्षक डॉ. जे.पी. सिंह भी मौजूद रहे.
इलाज में लापरवाही न बरतने और पर्याप्त दवाएं रखने की हिदायत: महानिदेशक ने आरएसएम अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सख्त निर्देश दिए कि रसायन से प्रभावित लोगों को बिना किसी देरी के त्वरित इलाज मुहैया कराया जाए. उन्होंने कहा कि आंखों में जलन, पानी आने या सांस फूलने की शिकायत लेकर आ रहे मरीजों की प्राथमिकता के आधार पर जांच और इलाज किया जाए. आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल में जरूरी दवाओं, ऑक्सीजन और बेड की पर्याप्त उपलब्धता हर हाल में बनाए रखने के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर तत्काल उच्च चिकित्सा केंद्र में रेफर करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया.
अस्पताल की ओपीडी और आईपीडी सेवाओं का लिया जायजा: मरीजों का हाल जानने के साथ ही महानिदेशक ने आरएसएम अस्पताल की संपूर्ण व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ इमरजेंसी में मिल रही डॉक्टरी सुविधाओं की गुणवत्ता को परखा. अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी, आईपीडी और ऑपरेशन थिएटर (ओटी) जैसी प्रमुख व्यवस्थाओं को खुद जाकर देखा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र बच्चों का शत-प्रतिशत नियमित टीकाकरण किया जाए और जननी सुरक्षा योजना का भुगतान समय पर हो ताकि अधिक से अधिक लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें.
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