बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में यूपी का दबदबा, 120 सदस्यों वाली सूची प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई दिग्गजों के नाम
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल किए गए हैं.
Published : December 15, 2025 at 3:03 PM IST
लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय परिषद की सूची फाइनल कर दी है. 120 सदस्यों वाली सूची में उत्तर प्रदेश का दबदबा दिख रहा है. सूची में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम शामिल है. इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी सदस्य के रूप में चुना गया है.
राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की सूची में वाराणसी से डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय, देवरिया से सूर्य प्रताप शाही, बांदा से स्वतंत्र देव सिंह, गोरखपुर से रमापति राम त्रिपाठी, शाहजहांपुर से सुरेश कुमार खन्ना, आजमगढ़ से दारा सिंह चौहान, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, कौशांबी से विनोद सोनकर, इटावा से रामशंकर कठेरिया, प्रतापगढ़ से डॉ. महेंद्र सिंह, बस्ती से हरीश द्विवेदी, लखनऊ से कौशल किशोर, बाराबंकी से प्रियंका रावत, गोंडा से रमापति शास्त्री, अलीगढ़ से बृज बहादुर, सहारनपुर से राघव लखनपाल, शामली से मृगांका सिंह का नाम शामिल है.
मुजफ्फरनगर से डॉ. सुभाष चंद्र शर्मा, बिजनौर से महेंद्र धनोरिया, बिजनौर से यशवंत सिंह, मुरादाबाद से राकेश सिंह, रामपुर से सुभाष भटनागर, संभल से परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा से ऋषिपाल नागर, मेरठ से अरुण वशिष्ठ, बागपत से सुदेश चौहान, हापुड़ से लज्जा रानी गर्ग, गौतम बुद्धनगर से हरिश्चंद्र भाटी, बुलंदशहर से सतीश वाल्मीकि, अलीगढ़ से आशुतोष वार्ष्णेय, मथुरा से डीपी गोयल, आगरा से प्रभु दयाल कठेरिया, आगरा से अशोक राणा, फिरोजाबाद से नानक चंद्र अग्रवाल, मैनपुरी से प्रेम सिंह शाक्य, एटा से प्रत्येंद्र पाल सिंह, बदायूं से हर प्रसाद पटेल, बरेली से धर्मेंद्र कश्यप, बरेली जिले से केएम अरोड़ा, पीलीभीत से सुरेश गंगवार, हाथरस से अंजुला सिंह माहौर, शाहजहांपुर से मिथिलेश कुमार कठेरिया को मौका दिया गया है.
फर्रुखाबाद से डॉ. रजनी सरीन, इटावा से कमलेश कठेरिया, कन्नौज से सुब्रत पाठक, कानपुर से प्रेमलता कटियार, कानपुर से नीरज चतुर्वेदी, जालौन से सत्य प्रकाश शंखवार, झांसी से संतोष सोनी, हमीरपुर से सरस्वती शरण द्विवेदी, फतेहपुर से रविंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह, बांदा से संतोष गुप्ता, लखीमपुर खीरी से अजय कुमार मिश्र टेनी, लखीमपुर खीरी से जुगल किशोर, सीतापुर से राकेश त्रिपाठी, हरदोई से पूर्णिमा वर्मा, सीतापुर से राजकिशोर रावत, रायबरेली से रामदेव पाल, अयोध्या से अनिल तिवारी का नाम है.
अंबेडकर नगर से राम प्रकाश यादव, बहराइच से मुकुट बिहारी वर्मा, बहराइच से अक्षय बार लाल गोंड, श्रावस्ती से राकेश प्रताप सिंह, गोंडा से इकबाल बहादुर तिवारी, अमेठी से दयाशंकर यादव, सुल्तानपुर से एमपी सिंह, कौशांबी से पुष्पा देवी, प्रयागराज से कविता पटेल, जौनपुर से सुरेंद्र प्रताप सिंह, जौनपुर से विद्यासागर सोनकर, गाजीपुर से शारदा चौहान, चंदौली से शिवनाथ यादव, भदोही से गोरखनाथ पांडेय, मिर्जापुर से दिलीप पटेल, सोनभद्र से राम सकल बैसवार, बस्ती से अष्टभुजा शुक्ल, संत कबीर नगर से दुर्गा राय, महाराजगंज से जनार्दन गुप्ता, कुशीनगर से संत राज यादव, देवरिया से रविंद्र कुशवाहा, गोरखपुर से काली प्रसाद, आजमगढ़ से शेषनाथ आचार्य, देवरिया से अनिरुद्ध मिश्रा, मऊ से हरिनारायण राजभर, सिद्धार्थ नगर से जयप्रकाश सिंह, बलिया से नागेंद्र पांडेय, बिजनौर से कमलेश सैनी, मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार बालियान का नाम शामिल हैं.
मेरठ से कांता कर्दम, नोएडा से विमला बाथम, अमरोहा से ओमप्रकाश गोला, सहारनपुर जिला से प्रदीप चौधरी, एटा से राजवीर सिंह, आंवला से सूर्य प्रकाश पाल, आगरा महानगर से प्रमोद गुप्ता, मैनपुरी से रामनरेश अग्निहोत्री, मथुरा महानगर से रविकांत गर्ग, कानपुर से सत्यदेव पचौरी, औरैया से गीता शाक्य, लखीमपुर से कृष्णा राज, बाराबंकी से राजरानी रावत, बहराइच से पदम सेन चौधरी, अयोध्या से लल्लू सिंह, हरदोई से श्री कृष्ण शास्त्री, लखनऊ महानगर से सुरेश तिवारी, हरदोई से पीके वर्मा, प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, गाजीपुर से दर्शना सिंह, वाराणसी से कौशलेंद्र पटेल, जौनपुर से सीमा द्विवेदी, लालगंज से नीलम सोनकर, गोरखपुर महानगर से विनोद पांडेय और महाराजगंज से परदेसी रविदास को मौका मिला है.
