भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने डाॅ. राम मनोहर लोहिया के परिजनों से की मुलाकात, बताईं 12 साल की उपलब्धियां
भाजपा के विशिष्ट जनसम्पर्क अभियान के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी विशिष्ट हस्तियों और उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 7:57 AM IST
लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने विशिष्ट जनसम्पर्क अभियान के तहत रविवार को लखनऊ में देश के प्रखर समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया के परिजनों से उनके आवास पर भेंट की. शिष्टाचार मुलाकात के दौरान पंकज चौधरी ने परिजनों का कुशल-क्षेम पूछा और मोदी सरकार की 12 साल की नीतियों पर चर्चा की. इस अवसर पर डॉ. राम मनोहर लोहिया के परिजनों में रमेशचंद्र लोहिया, शोभा रानी लोहिया, पृथ्वीराज लोहिया, हर्षवर्धन लोहिया, राज्यवर्धन लोहिया, नारायन लोहिया, उदयप्रताप लोहिया और नीलू लोहिया मौजूद रहीं.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के ऐतिहासिक 12 वर्षों का कार्यकाल देश के नवनिर्माण और स्वर्णिम युग का गवाह रहा है. इन वर्षों में भारत ने नीतिगत जड़ता से बाहर निकलकर वैश्विक पटल पर आत्मनिर्भर और सुदृढ़ पहचान बनाई है. उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए मोदी सरकार की नीतियां सिर्फ कागजी योजनाओं तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उनका सीधा लाभ धरातल पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचा है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी नीतियों ने देश में एक बड़े और सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक बदलाव की मजबूत नींव रखी है. गरीबों को पक्के मकान, हर घर शुद्ध पेयजल, मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने करोड़ों नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है. साथ ही देश में बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. जिसने आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार दी है. शोषित, वंचित, महिलाओं और युवाओं के उत्थान के लिए किए गए यह कार्य भारतीय इतिहास में अंत्योदय के संकल्प को सिद्ध करने वाले स्वर्णिम अध्याय के रूप में सदैव याद किए जाएंगे. इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय राय, भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, विधायक डॉ. नीरज बोरा और एमएलसी पवन सिंह चौहान भी उपस्थित रहे.
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