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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने डाॅ. राम मनोहर लोहिया के परिजनों से की मुलाकात, बताईं 12 साल की उपलब्धियां

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने विशिष्ट जनसम्पर्क अभियान के तहत रविवार को लखनऊ में देश के प्रखर समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया के परिजनों से उनके आवास पर भेंट की. शिष्टाचार मुलाकात के दौरान पंकज चौधरी ने परिजनों का कुशल-क्षेम पूछा और मोदी सरकार की 12 साल की नीतियों पर चर्चा की. इस अवसर पर डॉ. राम मनोहर लोहिया के परिजनों में रमेशचंद्र लोहिया, शोभा रानी लोहिया, पृथ्वीराज लोहिया, हर्षवर्धन लोहिया, राज्यवर्धन लोहिया, नारायन लोहिया, उदयप्रताप लोहिया और नीलू लोहिया मौजूद रहीं.

राम मनोहर लोहिया के परिजनों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी. (Photo Credit : ETV Bharat)

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के ऐतिहासिक 12 वर्षों का कार्यकाल देश के नवनिर्माण और स्वर्णिम युग का गवाह रहा है. इन वर्षों में भारत ने नीतिगत जड़ता से बाहर निकलकर वैश्विक पटल पर आत्मनिर्भर और सुदृढ़ पहचान बनाई है. उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए मोदी सरकार की नीतियां सिर्फ कागजी योजनाओं तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उनका सीधा लाभ धरातल पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचा है.