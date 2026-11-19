यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए BJP ने कसी कमर, महिला मतदाताओं को साधने के लिए बनाया गया ये मास्टरप्लान
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने महिला मतदाताओं के बीच पहुंच बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 4:23 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से आधी आबादी यानी महिला मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है. इसके लिए पार्टी के महिला मोर्चा को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने और महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित करने की एक खास रणनीति बनाई जा रही है. इसी सिलसिले में आगामी 20 नवंबर को राजधानी लखनऊ में भाजपा महिला मोर्चा की एक महत्वपूर्ण प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होने जा रही है.
इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश सह प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा मुख्य रूप से शामिल होंगी.
सभी 403 सीटों के लिए बनाया खास प्लान: भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मीडिया संयोजक शिप्रा त्रिपाठी ने बताया कि इस प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और महिला मोर्चा की प्रदेश एवं क्षेत्र स्तर की सभी पदाधिकारी हिस्सा लेंगी. पार्टी की आगामी चुनावी तैयारियों के लिहाज से इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां महिला मोर्चा की संगठनात्मक भूमिका, आगामी कार्यक्रमों और महिला मतदाताओं के बीच पहुंच बढ़ाने के तौर-तरीकों पर गहन मंथन होगा.
इसके साथ ही पार्टी की योजना महिला कार्यकर्ताओं को सीधे विधानसभा स्तर पर विशेष जिम्मेदारी सौंपने की भी है. पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर एक-एक सक्रिय महिला कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है.
घर-घर पहुंचेंगी महिला प्रतिनिधि: योजना के मुताबिक, ये महिला प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में महिला मतदाताओं से लगातार संपर्क बनाए रखेंगी और महिला मोर्चा के सहयोग से घर-घर व गांव-मोहल्लों तक पहुंचकर केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगी. इस प्रस्तावित रणनीति में स्थानीय सामाजिक और जातीय समीकरणों को भी पूरा महत्व दिए जाने की चर्चा है ताकि हर वर्ग की महिलाओं को पार्टी से जोड़ा जा सके.
संबंधित विधानसभा क्षेत्र में महिला प्रतिनिधि का सामाजिक प्रभाव, स्थानीय महिलाओं के बीच उनकी स्वीकार्यता और संगठनात्मक सक्रियता ही उनके चयन का मुख्य आधार हो सकती है, हालांकि अभी पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इन महिला प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार की महिला कल्याण, सुरक्षा, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के साथ ही जमीनी स्तर पर महिलाओं की समस्याओं और अपेक्षाओं को समझने पर भी पूरा जोर रहेगा.
यह भी पढ़ें- समय रहते पहचान और सही इलाज से बच सकती है फेफड़ों की सेहत, जानें डॉक्टर की सलाह