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यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए BJP ने कसी कमर, महिला मतदाताओं को साधने के लिए बनाया गया ये मास्टरप्लान

मिशन 2027 के लिए BJP का मास्टरप्लान, सभी 403 विधानसभा सीटों पर तैनात होंगी सक्रिय महिला प्रतिनिधि. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से आधी आबादी यानी महिला मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है. इसके लिए पार्टी के महिला मोर्चा को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने और महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित करने की एक खास रणनीति बनाई जा रही है. इसी सिलसिले में आगामी 20 नवंबर को राजधानी लखनऊ में भाजपा महिला मोर्चा की एक महत्वपूर्ण प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होने जा रही है.

इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश सह प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा मुख्य रूप से शामिल होंगी.

सभी 403 सीटों के लिए बनाया खास प्लान: भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मीडिया संयोजक शिप्रा त्रिपाठी ने बताया कि इस प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और महिला मोर्चा की प्रदेश एवं क्षेत्र स्तर की सभी पदाधिकारी हिस्सा लेंगी. पार्टी की आगामी चुनावी तैयारियों के लिहाज से इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां महिला मोर्चा की संगठनात्मक भूमिका, आगामी कार्यक्रमों और महिला मतदाताओं के बीच पहुंच बढ़ाने के तौर-तरीकों पर गहन मंथन होगा.