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भाजपा लखनऊ महानगर कार्यकारिणी की घोषणा, तीन महामंत्री, आठ उपाध्यक्ष और 79 पदाधिकारी शामिल

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं. कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाकर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा रही है. भारतीय जनता पार्टी बूथ स्थल से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति पर पूरा फोकस कर रही है. रविवार को भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई. महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने लखनऊ महानगर कार्यकारिणी की घोषणा की. इसमें तीन महामंत्री, आठ उपाध्यक्ष और 79 अन्य पदाधिकारी शामिल हैं.

महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि योगेन्द्र पटेल, सीता नेगी, कुमकुम राजपूत, विनायक पाण्डेय, मानवेन्द्र प्रताप सिंह, सौरभ बाल्मीकि, दीपक कुमार शुक्ला दीपू और जीडी शुक्ला को महानगर उपाध्यक्ष बनाया गया है. घनश्यामदास अग्रवाल, सत्येन्द्र कुमार सिंह, टिन्कू सोनकरज़, आनंद कुमार पाण्डेय, सचिन वैश्य, राजेश चौधरी, सतीश चन्द्र मिश्रा, अपूर्व भार्गव, अर्चना साहू, चन्द्र प्रकाश अवस्थी, पंकज सक्सेना को महानगर महामंत्री बनाया गया है.

मनोज के. गुप्ता को महानगर कोषाध्यक्ष, दिनेश पाण्डेय को महानगर सह कोषाध्यक्ष, डैनिश सोनकर को महानगर कार्यालय मंत्री, शैलेन्द्र राय और मयंक बाजपेयी को महानगर कार्यालय सह मंत्री बनाया गया है. अनुराग साहू को महानगर मीडिया प्रभारी, संकेत मिश्रा, उमेश तिवारी और रामसेवक द्विवेदी को महानगर सह मीडिया प्रभारी बनाया गया है.