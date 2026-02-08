ETV Bharat / state

शियाओं में नहीं होता तीन तलाक, बीजेपी नेता ने की कानून में परिवर्तन की मांग

भाजपा के मुस्लिम नेता जीशान हैदर ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 में संशोधन की मांग की है.

तीन तलाक कानून में परिवर्तन की मांग.
तीन तलाक कानून में परिवर्तन की मांग. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 11:04 AM IST

लखनऊ : भाजपा के मुस्लिम नेता जीशान हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 (तीन तलाक कानून) में संशोधन की मांग की है. उन्होंने शिया मुस्लिम समुदाय की धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए कानून में स्पष्ट संशोधन या स्पष्टीकरण की अपील की है.






जीशान हैदर के पत्र के अनुसार यह कानून मुस्लिम महिलाओं को तत्कालतीन तलाक से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था, जो सराहनीय कदम है. हालांकि शिया समुदाय में 'तलाक-ए-बिद्दत' यानी एक साथ तीन बार तलाक देने की प्रथा बिल्कुल नहीं है. शिया वैवाहिक नियम सुन्नी परंपरा से भिन्न हैं, जहां तलाक की प्रक्रिया अधिक विस्तृत, समयबद्ध और मध्यस्थता पर आधारित होती है. फिर भी वर्तमान कानून की धाराएं शिया मुसलमानों पर भी पूरी तरह लागू की जा रही हैं, जिससे उनके धार्मिक मान्यताओं के विपरीत अनावश्यक कानूनी दंड का खतरा मंडरा रहा है. इससे समुदाय में मानसिक असमंजस, चिंता और बेवजह की कानूनी परेशानियां बढ़ रही हैं.






जीशान हैदर ने निवेदन किया है कि कानून में आवश्यक संशोधन किया जाए, ताकि शिया समुदाय की विशेष धार्मिक स्थिति का सम्मान हो और उन्हें अनावश्यक जटिलताओं से मुक्ति मिले. उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर विधि विशेषज्ञों तथा शिया धार्मिक विद्वानों से परामर्श लें. ऐसा करने से कानून अधिक न्यायपूर्ण बनेगा और धार्मिक विविधता का भी आदर होगा. भाजपा नेता ने आशा जताई कि प्रधानमंत्री इस सकारात्मक सुझाव पर गंभीर विचार करेंगे और शीघ्र आवश्यक कदम उठाएंगे. यह पत्र शिया समुदाय की लंबे समय से उठ रही चिंताओं को दोहराता है और तीन तलाक कानून के क्रियान्वयन में समुदाय-विशेष संवेदनशीलता की आवश्यकता पर जोर देता है.

