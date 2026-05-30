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भ्रष्टाचार में डूबे हैं भाजपा सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक : डॉ. सीपी राय

लखनऊ : भाजपा सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की संपत्तियों की जांच कराई जाए. ये सभी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं. भाजपा ने हजारों करोड़ रुपये पूंजीपतियों के माफ कर उनसे वसूली की है. कांग्रेस पार्टी पहले ही यह सिद्ध कर चुकी है. भाजपा को अपने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की संपत्ति की जांच करानी चाहिए. तभी पता चलेगा कि पिछले नौ साल में प्रदेश में किस प्रकार और कितनी लूट हुई. यह बातें उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉ. सीपी राय ने की.



डॉ. सीपी राय ने कहा कि प्रदेशभर में कहीं भी अपराधिक या दुःखद घटना होती है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों का कुशलक्षेम व घटना की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने और हरसंभव मदद करने के उद्देश्य से पहुंचते हैं. पिछले दिनों महोबा में अपराधियों ने दलित छात्रा का अपहरण कर 16 दिनों तक बंधक बनाकर न सिर्फ दुष्कर्म किया गया, बल्कि उसके साथ नरभक्षी व्यवहार भी हुआ.

इतनी बड़ी अमानवीय घटना के बावजूद सरकार का कोई नुमाइंदा पीड़िता के घर तक नहीं पहुंचा, लेकिन जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पीड़ित का दुःख साझा करने उसके घर जा रहे थे तो प्रशासन ने उन्हें जबरिया रोकने की हर संभव कोशिश की. वह किसी तरह पीड़िता के घर पहुंचे और इस घटना के विरोध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया. जिससे भाजपा सरकार पूरी तरह से बौखला गई. इसके बाद एआई जेनरेटेड वीडियो बना कर प्रधानमंत्री के विरुद्ध अंससदीय भाषा के प्रयोग करने का दावा करके प्रचारित किया. इसी से संबंधित फर्जी मुकदमा भी दर्ज करा दिया.

इसके बाद भी भाजपा सरकार संतुष्ट नहीं हुई है. अब प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की आवाज दबाने, उत्पीड़न करने और लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोंटने के उद्देश्य से अनवरत भाजपा सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और नेताओं से प्रेसवार्ता करके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष संपत्ति की जांच की मांग की जा रही है. उनकी स्वच्छ छवि को धूमिल करने के लिए तमाम प्रकार के दुष्प्रचार व षडयंत्र किए जा रहे हैं.

