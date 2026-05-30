भ्रष्टाचार में डूबे हैं भाजपा सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक : डॉ. सीपी राय
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के चेयरमैन ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ मुकदमे को लेकर भाजपा को घेरा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 7:33 AM IST
लखनऊ : भाजपा सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की संपत्तियों की जांच कराई जाए. ये सभी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं. भाजपा ने हजारों करोड़ रुपये पूंजीपतियों के माफ कर उनसे वसूली की है. कांग्रेस पार्टी पहले ही यह सिद्ध कर चुकी है. भाजपा को अपने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की संपत्ति की जांच करानी चाहिए. तभी पता चलेगा कि पिछले नौ साल में प्रदेश में किस प्रकार और कितनी लूट हुई. यह बातें उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉ. सीपी राय ने की.
डॉ. सीपी राय ने कहा कि प्रदेशभर में कहीं भी अपराधिक या दुःखद घटना होती है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों का कुशलक्षेम व घटना की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने और हरसंभव मदद करने के उद्देश्य से पहुंचते हैं. पिछले दिनों महोबा में अपराधियों ने दलित छात्रा का अपहरण कर 16 दिनों तक बंधक बनाकर न सिर्फ दुष्कर्म किया गया, बल्कि उसके साथ नरभक्षी व्यवहार भी हुआ.
इतनी बड़ी अमानवीय घटना के बावजूद सरकार का कोई नुमाइंदा पीड़िता के घर तक नहीं पहुंचा, लेकिन जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पीड़ित का दुःख साझा करने उसके घर जा रहे थे तो प्रशासन ने उन्हें जबरिया रोकने की हर संभव कोशिश की. वह किसी तरह पीड़िता के घर पहुंचे और इस घटना के विरोध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया. जिससे भाजपा सरकार पूरी तरह से बौखला गई. इसके बाद एआई जेनरेटेड वीडियो बना कर प्रधानमंत्री के विरुद्ध अंससदीय भाषा के प्रयोग करने का दावा करके प्रचारित किया. इसी से संबंधित फर्जी मुकदमा भी दर्ज करा दिया.
इसके बाद भी भाजपा सरकार संतुष्ट नहीं हुई है. अब प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की आवाज दबाने, उत्पीड़न करने और लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोंटने के उद्देश्य से अनवरत भाजपा सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और नेताओं से प्रेसवार्ता करके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष संपत्ति की जांच की मांग की जा रही है. उनकी स्वच्छ छवि को धूमिल करने के लिए तमाम प्रकार के दुष्प्रचार व षडयंत्र किए जा रहे हैं.
डाॅ. सीपी राय ने कहा कि प्रदेश की संवेदनहीन भाजपा सरकार जो खुद तो पीड़िता का दुख साझा करने की संवेदना नहीं रखती. वह अजय राय के जाने से इतना व्याकुल हो गई कि पूरे प्रदेश में सरकार की शह पर भाजपा कार्यकर्ताओं से उनके इस मानवीय और मार्मिक कार्य के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. कार्यकर्ता ही नहीं सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक भी आगे आकर प्रदेश अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं. हास्यास्पद यह है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी यह सरकार और उनके मंत्री, सांसद और विधायक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की संपत्ति की जांच की मांग कर रहे हैं. सरकार को वाकई अगर भ्रष्टाचार को बेनकाब करना है तो अपने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की संपत्ति की जांच करा ले. यह पता चल जाएगा कि पिछले नौ साल में इस प्रदेश में किस प्रकार और कितनी लूट हुई है.
डाॅ. सीपी राय ने कहा कि अभी दो दिनों पूर्व ही आगरा नगर निगम ने प्राइवेट बिजली कंपनी टोरेंट का 430 करोड़ रुपये माफ किए हैं. इसके पहले हजारों करोड़ रुपये पूंजीपतियों के माफ कर भाजपा ने उनसे वसूली की है. कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से ही यह सिद्ध कर चुकी है कि भाजपा सरकार काम लो-चंदा दो और ईडी, आयकर, सीबीआई के छापों से वसूली की नीति बना चुकी है. इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण भला और क्या हो सकता है? इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी लखनऊ के अध्यक्ष रुद्र दमन सिंह बबलू, शहर कांग्रेस कमेटी उत्तरी के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव त्यागी मौजूद रहे.
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