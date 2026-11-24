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विधानसभा के साथ विधान परिषद चुनाव की भी तैयारी में जुटी भाजपा, 10 MLC सीटों पर नजर

भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी और संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी की रणनीति केवल विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि जनवरी 2027 में खाली हो रही विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले आगामी चुनाव को लेकर भी संगठन में मंथन शुरू हो गया है. सोमवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई कोर ग्रुप की बैठक में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर), बूथ प्रबंधन, विधान परिषद चुनाव, विपक्ष के राजनीतिक नैरेटिव का जवाब देने और नए मतदाताओं को जोड़ने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.





बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हुए. मथुरा में हुई रणनीतिक बैठक के बाद लखनऊ में हुई कोर ग्रुप की बैठक मिशन-2027 की तैयारियों के लिहाज से अहम है. पार्टी का जोर आगामी चुनावों से पहले संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने और राजनीतिक समीकरणों को मजबूत करने पर है.

