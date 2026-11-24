विधानसभा के साथ विधान परिषद चुनाव की भी तैयारी में जुटी भाजपा, 10 MLC सीटों पर नजर
भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई कोर ग्रुप की बैठक में मंथन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 8:49 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी और संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी की रणनीति केवल विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि जनवरी 2027 में खाली हो रही विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले आगामी चुनाव को लेकर भी संगठन में मंथन शुरू हो गया है. सोमवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई कोर ग्रुप की बैठक में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर), बूथ प्रबंधन, विधान परिषद चुनाव, विपक्ष के राजनीतिक नैरेटिव का जवाब देने और नए मतदाताओं को जोड़ने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.
बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हुए. मथुरा में हुई रणनीतिक बैठक के बाद लखनऊ में हुई कोर ग्रुप की बैठक मिशन-2027 की तैयारियों के लिहाज से अहम है. पार्टी का जोर आगामी चुनावों से पहले संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने और राजनीतिक समीकरणों को मजबूत करने पर है.
विधान परिषद की 10 सीटों पर भी नजर : विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाला चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 30 जनवरी 2027 को समाप्त हो रहा है. इनका चुनाव दिसंबर में होना है. इन 10 सीटों में9 पर भाजपा और एक पर समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं. भाजपा के जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें कुंवर मानवेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, अश्विनी त्यागी, गोविंद नारायण शुक्ला, धर्मवीर प्रजापति, सलिल विश्नोई और सुरेंद्र चौधरी शामिल हैं. समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है.
लिटमस टेस्ट साबित होगा चुनाव : विधान परिषद की इन सीटों पर चुनाव विधानसभा के मौजूदा संख्याबल के आधार पर होगा. ऐसे में भाजपा और सपा के बीच विधायकों के समर्थन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है. चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के साथ ही सहयोगी दलों और विधायकों के बीच बेहतर समन्वय भी दोनों दलों के लिए अहम होगा. विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाला यह चुनाव राजनीतिक दलों के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा.
SSR के जरिए नए मतदाताओं को जोड़ने की मुहिम : बैठक में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) को लेकर संगठन की भूमिका पर विशेष चर्चा हुई. भाजपा का जोर पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने और छूटे हुए मतदाताओं की पहचान करने पर है. इसके लिए कार्यकर्ताओं को घर-घर संपर्क अभियान में सक्रिय करने और बूथ स्तर पर निगरानी बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है.
दरअसल, बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि प्रदेश की मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं. इनमें 66 लाख ऐसे लोग हैं. जिनके नाम पंचायत मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं. इसके अलावा करीब 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख युवाओं के नाम भी मतदाता सूची में नहीं होने का दावा किया गया था. भाजपा इन मुद्दों को मतदाता जागरूकता और पात्र लोगों के नाम जुड़वाने के अभियान से जोड़कर देख रही है.
403 विधानसभा क्षेत्रों पर नजर : भाजपा ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं. बैठक में इन प्रभारियों के कामकाज की समीक्षा और उन्हें संगठन की ओर से आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जमीनी फीडबैक लेने, बूथ अध्यक्षों की नियमित बैठकें कराने और संगठन की सक्रियता बनाए रखने पर जोर दिया गया. पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार प्रवास करें और स्थानीय स्तर पर संगठन की स्थिति, जनता की समस्याओं तथा सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी जुटाएं. इन रिपोर्टों के आधार पर आगे की चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी.
महिला और युवा मतदाताओं को जोड़ने पर जोर : विधानसभा चुनाव की रणनीति में महिला और युवा मतदाताओं को जोड़ना भी पार्टी की प्राथमिकता में शामिल है. इसके तहत 28 से 30 नवंबर तक महिला मतदाता जोड़ो अभियान और 1 से 3 दिसंबर तक युवा मतदाता जोड़ो अभियान चलाया जाएगा.
अभियानों की जिम्मेदारी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा को सौंपी गई है. महिला मोर्चा के कार्यकर्ता घर-घर संपर्क कर पात्र महिलाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक करेंगे. वहीं युवा मोर्चा पहली बार मतदान करने की उम्र में पहुंच रहे युवाओं और नए मतदाताओं को जोड़ने पर ध्यान देगा. पार्टी का प्रयास है कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अधिक से अधिक पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके.
छह मोर्चों को सक्रिय करने पर मंथन : बैठक में भाजपा के छह मोर्चों को सक्रिय करने और उनके माध्यम से अलग-अलग सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई. महिला, युवा, किसान, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मोर्चे की गतिविधियों को तेज करने पर जोर दिया गया. इन मोर्चों को सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है.
विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देने की रणनीति : कोर ग्रुप की बैठक में विपक्ष की ओर से संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर उठाए जा रहे सवालों के जवाब में पार्टी की रणनीति पर भी विचार किया गया. लोकतंत्र बचाओ यात्रा सहित विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों के जरिए विपक्ष के आरोपों का जवाब देने और जनता के बीच अपनी बात रखने पर मंथन हुआ. साथ ही सरकार की प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई. पार्टी का प्रयास है कि चुनाव से पहले संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय बनाकर योजनाओं के लाभार्थियों तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों तक संपर्क बढ़ाया जाए.
मथुरा की रणनीति पर चर्चा : मथुरा की रणनीतिक बैठक में तय किए गए कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने के लिए लखनऊ में हुई कोर ग्रुप की बैठक में संगठनात्मक तैयारियों की दिशा तय की गई. पार्टी के नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव के साथ विधान परिषद की आगामी चुनावी चुनौती को भी ध्यान में रखकर मतदाता संपर्क, बूथ प्रबंधन और संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में जुटेगी.
यह भी पढ़ें : दिल्ली चुनाव: PM मोदी करेंगे BJP के अभियान का आगाज, शाह ने संभाली चुनावी रणनीति की कमान