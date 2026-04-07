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भाजपा के 47 वें स्थापना दिवस पर 300 वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मानित, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कही बड़ी बात

लखनऊ स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर आयोजित गौरव सम्मान समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए.

भाजपा के 47 वें स्थापना दिवस पर 300 वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मानित.
भाजपा के 47 वें स्थापना दिवस पर 300 वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मानित. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 8:21 AM IST

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Updated : April 7, 2026 at 8:56 AM IST

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लखनऊ/प्रतापगढ़/कुशीनगर/बरेली : भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार को लखनऊ स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के 300 से अधिक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया. “गौरव सम्मान समारोह” में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह तथा कार्यक्रम के संयोजक युवा नेता नीरज सिंह ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को केसरिया अंगवस्त्र पहनाकर, वस्त्र एवं साहित्य भेंट कर सम्मानित किया. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र, विनय कटियार, डॉ. रमापति राम त्रिपाठी, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह तथा भूपेंद्र सिंह चौधरी के संदेशों का एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रसारण भी किया गया.


गौरव सम्मान समारोह में पहुंचे अतिथि.
गौरव सम्मान समारोह में पहुंचे अतिथि. (Photo Credit : ETV Bharat)





इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से अधिक उपयुक्त स्थान और कुछ हो ही नहीं सकता था. उन्होंने कहा कि यह स्थल केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणा का केंद्र है. पंकज चौधरी ने कहा कि गौरव सम्मान समारोह केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वाेपरि है का सशक्त संदेश है.

गौरव सम्मान समारोह में पहुंचे अतिथि.
गौरव सम्मान समारोह में पहुंचे अतिथि. (Photo Credit : ETV Bharat)



प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखती. यही कारण है कि आज यह पार्टी देश की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक शक्ति और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हुई है. भाजपा की यह यात्रा आसान नहीं रही. कभी मात्र दो लोकसभा सीटों से शुरुआत करने वाली पार्टी आज केंद्र में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है. इसके अलावा देश के अनेक राज्यों में भाजपा अथवा भाजपा समर्थित सरकारें कार्य कर रही हैं. यह उपलब्धि पीढ़ियों के संघर्ष, संगठन की तपस्या और कार्यकर्ताओं के समर्पण का परिणाम है.

गौरव सम्मान समारोह में पहुंचे वरिष्ठ कार्यकर्ता.
गौरव सम्मान समारोह में पहुंचे वरिष्ठ कार्यकर्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)




चौधरी ने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक परिवार है. वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध कार्यकर्ता पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी होता है. ऐसा कार्यकर्ता यदि सक्रिय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से न भी दिखे, तब भी उसकी विचार शक्ति, सामाजिक संवाद और संगठन के प्रति निष्ठा समाज में पार्टी की विचारधारा को मजबूती देती है. भाजपा कार्यकर्ता सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत सेतु है जो सरकार की योजनाओं को जनता तक और जनता की अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचाता है.

गौरव सम्मान समारोह में मौजूद अतिथि.
गौरव सम्मान समारोह में मौजूद अतिथि. (Photo Credit : ETV Bharat)

प्रतापगढ़ में भाजपा का 47वां स्थापना दिवस जिला कार्यालय पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव, पूर्व जिला अध्यक्ष पं. राम सेवक त्रिपाठी, वरिष्ठ नेता राम बोध पाण्डेय, सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य, पूर्व जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्र एवं ओम प्रकाश त्रिपाठी सहित अन्य नेताओं द्वारा भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलन करके किया.

प्रतापगढ़: कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ता.
प्रतापगढ़: कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)

पूर्व जिला अध्यक्ष पं. राम सेवक त्रिपाठी ने पार्टी के इतिहास पर प्रकाश डाला. सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य ने विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को दोहराते हुए कार्यकर्ताओं के समर्पण की सराहना की. इस अवसर पर जिला महामंत्री राजेश मिश्र ‘राजन’, राजेश सिंह, अजय वर्मा, जिला उपाध्यक्ष अशोक सरोज, पवन गौतम, अशोक श्रीवास्तव, सरोज त्रिपाठी, अजय सिंह, राम आसरे पाल, जिला मंत्री सूर्यप्रकाश पटेल, मुदित सिंह, विनोद शर्मा, राम चरित्र वर्मा, अनिल मौर्य, जिला कोषाध्यक्ष शिव विलास, जिला मीडिया प्रभारी राघवेन्द्र शुक्ल, सह मीडिया प्रभारी देवेश त्रिपाठी व आशीष खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

कुशीनगर में नवनियुक्त पदाधिकारियों का हुआ सम्मान

कुशीनगर में भाजपा का स्थापना दिवस.
कुशीनगर में भाजपा का स्थापना दिवस. (Photo Credit : ETV Bharat)

कुशीनगर में जिला भाजपा कार्यालय सहित कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए. रविन्द्र नगर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय के साथ पूर्व जिलाध्यक्ष जगदम्बा सिंह, प्रेमचंद मिश्र, लल्लन मिश्र, विधायक मनीष जायसवाल, मोहन वर्मा, विवेकानंद पाण्डेय और विनय प्रकाश गोंड ने पार्टी का ध्वज फहराया. सम्मान समारोह में जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, सांसद विजय कुमार दुबे एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पदाधिकारियों पर पुष्पवर्षा कर और अंगवस्त्र देकर सम्मान किया.

कुशीनगर में भाजपा का स्थापना दिवस.
कुशीनगर में भाजपा का स्थापना दिवस. (Photo Credit : ETV Bharat)

सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि भाजपा ने स्थापना काल से ही जिन संकल्पों को लिया था, उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों ने पूरा किया है. जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने बताया कि स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस अवसर पर पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राधेश्याम गोंड, रामेश्वर कुशवाहा, बंका सिंह, ब्लॉक प्रमुख अर्चना प्रदीप सिंह, रंजना पासवान सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

बरेली में बांटी गई मिठाई, कार्यकर्ताओं ने लिया राष्ट्र प्रथम का संकल्प

बरेली; भाजपा का स्थापना दिवस समारोह.
बरेली; भाजपा का स्थापना दिवस समारोह. (Photo Credit : ETV Bharat)
सिविल लाइंस स्थित भाजपा कार्यालय में आकर्षक रंगोली के बीच सांसद छत्रपाल गंगवार, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह और बहोरनलाल मौर्य ने सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं. कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना ने की. इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, विधायक डॉ. डीसी वर्मा, विधायक एमपी आर्य, विधायक राघवेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष सोमपाल शर्मा, आंवला जिला अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, महिला आयोग सदस्य पुष्पा पांडे सहित कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे.
बरेली; भाजपा का स्थापना दिवस समारोह.
बरेली; भाजपा का स्थापना दिवस समारोह. (Photo Credit : ETV Bharat)

बहेड़ी नगर में नगर अध्यक्ष राहुल गुप्ता के कैंप कार्यालय साईं सुधा वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहां ध्वजारोहण के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा भारत माता के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई. इस मौके पर कामता प्रसाद, महेश शर्मा, दिनेश राठौर, प्रेमपाल भास्कर, दिनकर गुप्ता, रमेश सिंह, तरुण कालरा, सचिन प्रजापति, इंद्रजीत सिंह, अवधेश सक्सेना, कामाक्षी शर्मा, रूप किशोर गंगवार, मनोज गंगवार, यशपाल राठौर, राहुल गंगवार, राकेश शर्मा, ठाकुर सुदेश सिंह, ओमवीर सिंह, अर्जुन गुप्ता, राजा भाटी, नईम अहमद, उमर इनायत, वकील अहमद सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

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Last Updated : April 7, 2026 at 8:56 AM IST

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