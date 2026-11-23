लखनऊ: मिशन 2027 के लिए भाजपा का प्लान तैयार, हर वरिष्ठ नेता को 10 सीट का जिम्मा
30 नवंबर तक विधानसभा क्षेत्र में करेंगे प्रवास, रिपोर्ट पर तैयार होगी रणनीति
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 2:51 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने अब सीधे 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनावी माहौल और संगठन की स्थिति जानने की तैयारी की है.इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को 10-10 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है.इन नेताओं को 30 नवंबर तक अपने क्षेत्रों का दौरा कर रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपनी होगी.
सरकार के कामकाज पर लेंगे राय
पार्टी की तरफ से जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है वे विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास कर पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे.इसके साथ ही गांवों और कस्बों में लोगों से बातचीत कर सरकार के कामकाज और योजनाओं के बारे में उनकी राय जानेंगे. इस दौरान वह यह भी देखेंगे कि किन इलाकों में पार्टी की स्थिति मजबूत है और कहां संगठन को और मेहनत करने की जरूरत है.
30 नवंबर तक पेश करेंगे रिपोर्ट
वहीं नेता स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और नाराजगी के कारण भी जानेंगे. सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी. 30 नवंबर तक मिलने वाली इन रिपोर्टों के आधार पर प्रदेश नेतृत्व आगे की चुनावी रणनीति तैयार करेगा।
सभी 403 सीट पर विधानसभा प्रभारी
भाजपा ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अलग-अलग प्रभारी नियुक्त किए हैं. इनके जरिए चुनावी तैयारियों और संगठन के कामकाज पर नजर रखी जा रही है. प्रदेश को अवध, काशी, पश्चिम, ब्रज, गोरखपुर और कानपुर-बुंदेलखंड सहित छह संगठनात्मक क्षेत्रों में बांटकर काम किया जा रहा है. विधानसभा प्रभारियों को कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखने और अपने क्षेत्रों में पार्टी की गतिविधियां बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है.पार्टी का प्रयास है कि प्रदेश स्तर पर बनने वाली रणनीति का असर बूथ स्तर तक दिखाई दे.
दिसंबर से रण में उतरेंगे शाह!
चुनावी तैयारियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिसंबर से उत्तर प्रदेश के संभावित दौरों की भी चर्चा है.बताया जा रहा है कि इन दौरों के दौरान उन विधानसभा सीटों पर खास ध्यान दिया जा सकता है, जहां पिछले चुनाव में भाजपा को हार मिली थी या जहां पार्टी को अपनी स्थिति मजबूत करने की जरूरत है. हालांकि अभी उनके दौरे का आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है.
संगठन से लेकर बूथ तक तैयारी
भाजपा की पूरी कोशिश है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को हर स्तर पर सक्रिय कर दिया जाए.इसके लिए वरिष्ठ नेताओं से जमीनी रिपोर्ट मंगाई जा रही है, सभी 403 सीटों पर प्रभारियों के जरिए निगरानी की जा रही है और एसएसआर के काम में भी कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है.
एसएसआर पर तावड़े के निर्देश
भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने सोमवार को सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक की. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे. इसमें संगठन की तैयारियों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा हुई. विनोद तावड़े ने सभी पदाधिकारियों से कहा कि वे एसएसआर के काम को गंभीरता से लें और कार्यकर्ताओं को इसमें सक्रिय करें. पार्टी चाहती है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से छूटने न पाए.कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को मतदाता सूची की जांच करने और नाम में गलती होने पर उसे ठीक कराने की प्रक्रिया की जानकारी देंगे, जिसकी निगरानी बूथ स्तर तक होगी.
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