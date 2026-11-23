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लखनऊ: मिशन 2027 के लिए भाजपा का प्लान तैयार, हर वरिष्ठ नेता को 10 सीट का जिम्मा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भाजपा का प्लान ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने अब सीधे 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनावी माहौल और संगठन की स्थिति जानने की तैयारी की है.इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को 10-10 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है.इन नेताओं को 30 नवंबर तक अपने क्षेत्रों का दौरा कर रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपनी होगी.

सरकार के कामकाज पर लेंगे राय

पार्टी की तरफ से जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है वे विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास कर पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे.इसके साथ ही गांवों और कस्बों में लोगों से बातचीत कर सरकार के कामकाज और योजनाओं के बारे में उनकी राय जानेंगे. इस दौरान वह यह भी देखेंगे कि किन इलाकों में पार्टी की स्थिति मजबूत है और कहां संगठन को और मेहनत करने की जरूरत है. 30 नवंबर तक पेश करेंगे रिपोर्ट वहीं नेता स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और नाराजगी के कारण भी जानेंगे. सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी. 30 नवंबर तक मिलने वाली इन रिपोर्टों के आधार पर प्रदेश नेतृत्व आगे की चुनावी रणनीति तैयार करेगा। सभी 403 सीट पर विधानसभा प्रभारी भाजपा ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अलग-अलग प्रभारी नियुक्त किए हैं. इनके जरिए चुनावी तैयारियों और संगठन के कामकाज पर नजर रखी जा रही है. प्रदेश को अवध, काशी, पश्चिम, ब्रज, गोरखपुर और कानपुर-बुंदेलखंड सहित छह संगठनात्मक क्षेत्रों में बांटकर काम किया जा रहा है. विधानसभा प्रभारियों को कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखने और अपने क्षेत्रों में पार्टी की गतिविधियां बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है.पार्टी का प्रयास है कि प्रदेश स्तर पर बनने वाली रणनीति का असर बूथ स्तर तक दिखाई दे. यूपी चुनाव में दिसंबर में उतर सकते हैं अमित शाह (Photo Credit; ETV Bharat)