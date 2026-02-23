ETV Bharat / state

मांझे का कहर बरकरार; लखनऊ में बाइकसवार का गला कटा, महिला और राहगीर ने बचाई जान

हसनगंज थाना क्षेत्र के आईटी चौराहे पर बाइकसवार युवक के साथ हुई घटना.

मांझे से बाइकसवार लहूलुहान.
मांझे से बाइकसवार लहूलुहान. (Photo Credit : Lucknow Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 9:50 AM IST

लखनऊ : मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध के बावजूद चोरी छिपे धड़ल्ले से बिक्री हो रही है. यही कारण है कि मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है. बीते रविवार को हसनगंज थाना क्षेत्र में आईटी चौराहे पर मांझे से बाइकसवार की गर्दन कट गई. हालांकि मौके पर मौजूद महिला और अन्य राहगीर ने युवक की जान बचा ली.




इंस्पेक्टर हसनगंज चितवन कुमार के मुताबिक ​रविवार शाम करीब 5 बजे सुजीत नाम का युवक बाइक से आईटी चौराहे की ओर जा रहा था. इसी दौरान हवा में उड़ता हुआ मांझे की डोर उसकी गर्दन में आकर फंस गई. मांझा काफी धारदार था, जिससे सुजीत का गला कट गया और वह लहूलुहान हो गया. गर्दन से काफी तेजी से खून बहने लगा. यह देख राहगीरों ने प्राथमिक उपचार किया और अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सुजीत की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.



​फरिश्ता बने राहगीर : मांझे से गर्दन कटने के बाद सुजीत खून से लथपथ सड़क किनारे खड़ा हुआ तो आसपास अफरा-तफरी मच गई. किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें. इसी बीच एक महिला ने आगे बढ़कर मानवता की मिसाल पेश की. महिला बिना संकोच तुरंत सुजीत की गर्दन को अपने हाथों से थाम ली. ताकि खून का बहाव रुक सके. इसी बीच एक अन्य राहगीर ने अपना रुमाल घाव पर बांध दिया. इसके बाद सुजीत को ऑटो से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां सुजीत की जान बचा सकी.

