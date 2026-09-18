ETV Bharat / state

लखनऊ के बिजनौर में कार चालक युवक ने की आत्महत्या, वीडियो कॉल के दौरान जहरीला पदार्थ खाकर खुद को मारी गोली

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने घोषित किया मृत: अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बिजनौर थाना क्षेत्र के रायसिंह खेड़ा निवासी स्व. रामकिशोर का बेटा करन यादव (25 वर्ष) वृंदावन कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति की प्राइवेट कार चलाता था. करन शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे घर से ड्यूटी जाने की बात कहकर बाइक से निकला था. दोपहर करीब 1 बजे गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर जालिम खेड़ा गांव के पास जंगल में वह अचेत हालत में पाया गया.

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक प्राइवेट कार चालक युवक संदिग्ध हालत में गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल में अचेत अवस्था में पड़ा मिला. उसके मुंह से झाग निकलने के अलावा बाएं तरफ कनपटी में गोली लगने के साथ खून का रिसाव हो रहा था. उधर से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आनन-फानन उसे लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया.

मौके से अवैध पिस्टल और दवा की शीशी बरामद: उसकी बाइक सड़क के किनारे खड़ी थी, जबकि वह रोड से 100 मीटर दूर अंदर जंगल में पड़ा था. उसके मुंह से झाग निकलने के साथ बाएं तरफ कनपटी पर गोली का निशान था और उससे खून बह रहा था. उसके पास में ही एक पिस्टल पड़ी थी. साथ ही कोल्ड ड्रिंक की एक खाली बोतल, एक पानी की खाली बोतल, एक डिस्पोजल गिलास और दवा की दो छोटी खुली शीशियां भी पाई गईं.

लखनऊ के बिजनौर में खौफनाक कदम. (Photo Credit: ETV Bharat)

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए अहम साक्ष्य: उधर से गुजर रहे राहगीरों ने उसे अचेत पड़ा देखकर पुलिस को सूचित किया था. पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. करन के परिवार में मां केशाना के अलावा दो बड़े भाई रंजीत और सोनू हैं. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने बारीकी से जांच-पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए.

वीडियो कॉल के दौरान जहरीला पदार्थ खाकर खुद को मारी गोली. (Photo Credit: ETV Bharat)

वीडियो कॉल के दौरान जहर खाकर मारी गोली: बिजनौर थाना प्रभारी कपिल गौतम का कहना है कि घटनास्थल के पास जो पिस्टल मिली, वह जांच में अवैध पाई गई है. पुलिस जांच में सामने आया कि युवक का किसी युवती से प्रेम प्रसंग था और वह उसे वीडियो कॉल करके बात कर रहा था. तभी वीडियो कॉल के दौरान ही उसने जहरीला पदार्थ खा लिया और कनपटी पर पिस्टल से गोली मारकर सुसाइड कर लिया. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि युवक के पास यह अवैध हथियार कहां से आया.

यह भी पढ़ें- यूपी ATS की कार्रवाई के बाद बड़ा सवाल, क्या टेरर फंडिंग के पीछे है बड़ा डिजिटल नेटवर्क?