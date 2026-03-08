ETV Bharat / state

लखनऊ में म्यूजिकल होली शो; खेसारी लाल ने चुनरी ओढ़कर गाया दुई रुपया, दुई रुपया हो...पर झूमे दर्शक

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने जनेश्वर मिश्र पार्क में दी शानदार गानों की प्रस्तुति.

म्यूजिकल होली शो में प्रस्तुति देते खेसारी लाल यादव.
म्यूजिकल होली शो में प्रस्तुति देते खेसारी लाल यादव. (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : March 8, 2026 at 10:37 AM IST

लखनऊ : जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजित म्यूजिकल होली कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने अपनी चर्चित गानों से समां बांध दिया. चुनरी ओढ़कर डांस करके दुई रुपया हो, दुई रुपया हो…गीत की प्रस्तुति पर दर्शक खूब झूमे और बार-बार फरमाइश करते रहे. हालांकि खेसारी लाल तय समय से करीब दो घंटे देरी से मंच पर पहुंचे. इस दौरान इंतजार करते-करते कई दर्शक थककर जमीन पर ही बैठ गए, कुछ लोग लेटकर आराम करते नजर आए.

म्यूजिकल होली कार्यक्रम शाम 6:30 बजे शुरू होना था. शाम करीब 5:30 बजे से ही लोग पार्क में पहुंचने लगे थे. हालांकि भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव रात करीब 8:30 बजे स्टेज पर पहुंचे. खेसारी लाल के मंच पर पहुंचते ही दर्शक उत्साहित होकर मंच की तरफ बढ़ने लगी, कई युवक बैरिकेडिंग लांघ गए. हालांकि सुरक्षाकर्मियों को भीड़ को नियंत्रित कर लिया.

मंच पर पहुंचते ही खेसारी लाल यादव ने अपने सबसे चर्चित गीत दुई रुपया हो, दुई रुपया...गाकर सुनाया तो दर्शक भी झूमते नजर आए. इसके बाद अपने साथी कलाकारों के साथ खेसारी ने कई गीतों की प्रस्तुति दी. इस दौरान खेसारी ने दर्शकों से बातचीत भी की. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, होली के बाद होली गाने का मन नाहीं करत, लेकिन तोहरे लोगन खातिर गावत हई.

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं का आह्वान किया, ओए... लड़की को मारता है? वो तो प्यार करने की चीज है. बैरिकेडिंग पर चढ़े युवक से हंसते हुए बोले... और ऊपर चला जा, अंतरिक्ष में. खेसारी ने मंच से राजनीतिक तंज भी कसा. कहा, बड़े झूठे, बड़े नेता होते हैं, लेकिन अखिलेश भैया बहुत अच्छे लगते हैं. उनकी इस टिप्पणी पर दर्शकों के बीच चर्चा भी रही.

