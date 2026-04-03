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लखनऊ का भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र कब से खुलेगा, जानिए

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अफसरों के साथ किया निरीक्षण, कई दिशा-निर्देश दिए.

lucknow bhimrao ambedkar memorial and cultural centre will open from July 15
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, सदस्य विधान परिषद लाल जी प्रसाद निर्मल और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने किया निरीक्षण. (up department of tourism)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि ऐशबाग स्थित संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र आगामी 15 जुलाई तक तैयार हो जाएगा. इसके बाद इसे प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा. डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण एक प्रेरणा स्थल के रूप में कराया जा रहा है. यह स्थल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है. यह सांस्कृतिक केन्द्र स्मारक 1.34 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है.


अफसरों के साथ किया निरीक्षण: पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, सदस्य विधान परिषद लाल जी प्रसाद निर्मल और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी के साथ निर्माणाधीन स्मारक व सांस्कृतिक केन्द्र का विधिवत निरीक्षण किया. उन्होंने कार्यदायी संस्था को सभी कार्य गुणवत्ता व मानक के अनुसार पूरा कराए जाने के निर्देश दिए. कहा कि कोई शिकायत पाए जाने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी.

500 व्यक्तियों की क्षमता वाला प्रेक्षागृह: स्मारक के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है. दूसरे चरण के दौरान 500 व्यक्तियों की क्षमता वाला प्रेक्षागृह का कार्य भी पूरा कर लिया गया है. इस भवन में स्थापित डॉ. भीमराव आंबेडकर के जीवन संघर्षों पर आधारित संग्रहालय से पूरे देश के दलितों को उनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा मिलेगी. इसके अलावा यहां स्थापित पुस्तकालय में युवा पीढ़ी उनके कृतित्व और व्यक्तित्व से परिचित हो सकेगी.

साज-सज्जा 31 मई तक पूरी करें: पर्यटन मंत्री ने कार्यदायी संस्था एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 जुलाई की निर्धारित तिथि तक स्मारक को पूरा करने के लिए साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा करें और कोई अवरोध आने पर उसका निस्तारण सुनिश्चित करें. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि भवन के आंतरिक एवं बाह्य साज-सज्जा का कार्य 31 मई तक पूरा कर लें.


ये काम जल्दी पूरे कराए जाए: भीमराव आंबेडकर प्रतिमा के लिए फाउंडेशन, अंडरग्राउण्ड वाटर टैंक, पंप रूम, गार्ड रूम एवं अन्य स्थल विकास कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा कर लिया जाए. इसके साथ ही उपलब्ध भूमि के अनुसार बाउण्ड्री वाल आंतरिक रोड और सीवर लाइन का कार्य संपन्न करा लिया जाए.

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप इस स्थल को भव्य रूप दिया जा रहा है. राजधानी में अनेक भव्य स्मारक और ऐतिहासिक भवन हैं. यह प्रेरणा स्थल उनकी श्रेणी में आ गया है. इस स्थल पर लखनऊ आने वाले पर्यटक और डॉ. आंबेडकर में आस्था रखने वाले तमाम श्रद्धालुओं यहां भ्रमण करेंगे. उनके संघर्षों, त्याग एवं देश के लिए किए गए योगदान का स्मरण करेंगे.



एमएलसी डॉ. लालजी निर्मल ने इस निर्माणाधीन स्थल को अलौकिक बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए. मुख्यमंत्री के सलाहाकार डॉ. अवनीश अवस्थी ने कार्यदायी संस्था और संस्कृति विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट तौर से बताया कि कोई कमी या लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह मुख्यमंत्री का पसंदीदा स्मारक है. उन्होंने कहा कि यहां शोध केंद्र स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कराया जाएगा.




इस मौके पर विशेष सचिव संस्कृति संजय कुमार सिंह, अपर निदेशक संस्कृति डॉ. सृष्टि धवन, कार्यदायी संस्था के प्रबंध निदेशक के अलावा संस्कृति विभाग के अधिकारी और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित थे.



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