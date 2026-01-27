ETV Bharat / state

लखनऊ में ब्यूटीशियन का अपहरण; पिता की शिकायत पर एक युवक पर एफआईआर दर्ज

इंदिरानगर थाना क्षेत्र की घटना. युवती 25 जनवरी को ब्यूटी पार्लर जाने के लिए घर से निकली थी.

लखनऊ में ब्यूटीशियन का अपहरण,
लखनऊ में ब्यूटीशियन का अपहरण. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 3:03 PM IST

लखनऊ : इंदिरानगर थाना क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर जाने के लिए घर से निकली युवती (23) के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवती के पिता का आरोप है कि एक युवक ने डरा-धमकाकर बेटी को अगवा कर ले गया है. आरोपी पहले भी मारपीट चुका है और अक्सर जान से मारने की धमकी देकर परेशान करता था. पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर आरोपी व युवती की तलाश शुरू कर दी है.



इंदिरानगर ​इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी के अनुसार थाना क्षेत्र के रहने वाले शख्स ने अपनी बेटी के अपहरण की सूचना दी है. बताया कि उनकी बेटी मुंशी पुलिया स्थित एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है. 25 जनवरी को सुबह करीब 11 बजे वह ब्यूटी पार्लर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन रात 8 बजे तक वापस नहीं लौटी. इसके बाद पार्लर संचालक से संपर्क करने पर पता चला कि वह काम पर नहीं आई थी. इसके बाद ब्यूटी पार्लर में साथ काम करने वाली एक अन्य युवती ने सलीम नामक युवक के बारे में जानकारी दी.

इंदिरानगर ​इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि परिजनों ने सलीम नाम के युवक पर अपहरण का शक जताया है. तहरीर के अनुसार आरोपी अक्सर युवती का पीछा करता था और कई बार मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी. तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. युवती और आरोपी का मोबाइल बंद आ रहा है. सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है. जल्द ही युवती को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.

