ETV Bharat / state

बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण न करने पर सचिव ने जताई नाराजगी, 7 नवंबर तक पदोन्नति करने के निर्देश

लखनऊ : बेसिक शिक्षा के अंतर्गत बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण न होने पर बेसिक शिक्षा परिषद ने नाराजगी जताई है. मामले को गम्भीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर वरिष्ठता निर्धारण करने को कहा है. जिससे शिक्षकों का प्रमोशन 7 नवम्बर तक हो सके.



बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पदोन्नति के लिए पहले अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाए. इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार पात्रता सूची तैयार कर पदोन्नति की कार्यवाही पूरी की जाए. पत्र में पूर्व में जारी शासनादेशों एवं परिषद के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से हुई बातचीत में यह जानकारी सामने आई कि अद्यतन वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की जा सकी है. परिषद ने इस स्थिति को उचित नहीं माना है.





सचिव ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाए. इसके बाद ही नियमानुसार पात्रता सूची तैयार कर पदोन्नति की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया 7 नवंबर तक अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए. इस आदेश की प्रतिलिपि शासन के संबंधित अधिकारियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा निदेशक (बेसिक), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों तथा मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को भी भेजी गई है.