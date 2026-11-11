लखनऊ-बरेली रेलखंड पर उत्तर रेलवे का विशेष टिकट जांच अभियान: 573 बेटिकट यात्री पकड़े, 4.71 लाख का वसूला जुर्माना
उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने लखनऊ-बरेली रेलखंड पर विशेष टिकट जांच अभियान चलाकर 573 अनियमित यात्रियों से ₹4,71,575 की वसूली की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 9:36 PM IST
लखनऊ: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने बिना टिकट और अनियमित टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. रेलवे ने अपने राजस्व को बढ़ाने और यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को लखनऊ-बरेली-लखनऊ रेलखंड पर एक विशेष टिकट जांच अभियान चलाया. इस सघन चेकिंग अभियान के तहत ट्रेन संख्या 15127, 14207 और 14524 में लखनऊ से बरेली के बीच सफर कर रहे यात्रियों के टिकटों की बहुत बारीकी से जांच की गई. इसके बाद वापसी दिशा में चल रही ट्रेन संख्या 12556 और 11124 में भी इसी तरह का अचानक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे बेटिकट यात्रियों में हड़कंप मच गया.
10 सदस्यीय टीम ने चलाया गहन चेकिंग अभियान: इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए रेलवे प्रशासन ने एक मजबूत और मुस्तैद टीम को मैदान में उतारा था. जांच दल में छह टिकट चेकिंग कर्मचारियों के साथ-साथ रेलवे सुरक्षा बल के तीन पुरुष और एक महिला कर्मी को शामिल किया गया था. इस कुल 10 सदस्यीय संयुक्त टीम ने चलती ट्रेनों में एक-एक डिब्बे को खंगालकर बिना टिकट सफर कर रहे लोगों को पकड़ा. सहायक मंडल वाणिज्य प्रबंधक (एसीएम) मोहित कुमार मेहंदीरत्ता ने इस पूरे अभियान की अगुवाई की और मौके पर खुद मोर्चा संभाले रखा.
573 मामले पकड़े गए और 4.71 लाख रुपये का जुर्माना वसूला: दिन भर चले इस ताबड़तोड़ अभियान के दौरान चेकिंग टीम ने कुल 573 अनियमित और बिना टिकट यात्रा के मामले दर्ज किए. रेलवे अधिकारियों ने नियम तोड़कर सफर कर रहे इन यात्रियों से किराए के रूप में 1,85,952 रुपये की रकम वसूल की. इसके साथ ही उल्लंघनकर्ताओं पर नियमानुसार 2,85,623 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इस तरह इस पूरे एक दिवसीय चेकिंग अभियान से रेलवे को कुल 4,71,575 रुपये का राजस्व हासिल हुआ.
सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने दी सख्त चेतावनी: वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) समर्थ गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि लखनऊ मंडल बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ ऐसे आकस्मिक अभियान आगे भी लगातार जारी रखेगा. उन्होंने साफ किया कि रेलवे का मकसद यात्रियों को परेशान करना नहीं बल्कि यात्रा को सुगम और अनुशासित बनाना है. सहायक मंडल वाणिज्य प्रबंधक मोहित कुमार मेहंदीरत्ता के नेतृत्व में यह सफल अभियान पूरा किया गया. रेलवे प्रशासन ने आम जनता और यात्रियों से पुरजोर अपील की है कि वे हमेशा उचित और वैध टिकट खरीदकर ही ट्रेन में सफर करें और रेलवे के नियमों का ईमानदारी से पालन करें.
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