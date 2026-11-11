ETV Bharat / state

लखनऊ-बरेली रेलखंड पर उत्तर रेलवे का विशेष टिकट जांच अभियान: 573 बेटिकट यात्री पकड़े, 4.71 लाख का वसूला जुर्माना

10 सदस्यीय टीम ने कई प्रमुख ट्रेनों में खंगाले टिकट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने बिना टिकट और अनियमित टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. रेलवे ने अपने राजस्व को बढ़ाने और यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को लखनऊ-बरेली-लखनऊ रेलखंड पर एक विशेष टिकट जांच अभियान चलाया. इस सघन चेकिंग अभियान के तहत ट्रेन संख्या 15127, 14207 और 14524 में लखनऊ से बरेली के बीच सफर कर रहे यात्रियों के टिकटों की बहुत बारीकी से जांच की गई. इसके बाद वापसी दिशा में चल रही ट्रेन संख्या 12556 और 11124 में भी इसी तरह का अचानक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे बेटिकट यात्रियों में हड़कंप मच गया.

10 सदस्यीय टीम ने चलाया गहन चेकिंग अभियान: इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए रेलवे प्रशासन ने एक मजबूत और मुस्तैद टीम को मैदान में उतारा था. जांच दल में छह टिकट चेकिंग कर्मचारियों के साथ-साथ रेलवे सुरक्षा बल के तीन पुरुष और एक महिला कर्मी को शामिल किया गया था. इस कुल 10 सदस्यीय संयुक्त टीम ने चलती ट्रेनों में एक-एक डिब्बे को खंगालकर बिना टिकट सफर कर रहे लोगों को पकड़ा. सहायक मंडल वाणिज्य प्रबंधक (एसीएम) मोहित कुमार मेहंदीरत्ता ने इस पूरे अभियान की अगुवाई की और मौके पर खुद मोर्चा संभाले रखा.

573 मामले पकड़े गए और 4.71 लाख रुपये का जुर्माना वसूला: दिन भर चले इस ताबड़तोड़ अभियान के दौरान चेकिंग टीम ने कुल 573 अनियमित और बिना टिकट यात्रा के मामले दर्ज किए. रेलवे अधिकारियों ने नियम तोड़कर सफर कर रहे इन यात्रियों से किराए के रूप में 1,85,952 रुपये की रकम वसूल की. इसके साथ ही उल्लंघनकर्ताओं पर नियमानुसार 2,85,623 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इस तरह इस पूरे एक दिवसीय चेकिंग अभियान से रेलवे को कुल 4,71,575 रुपये का राजस्व हासिल हुआ.