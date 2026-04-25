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लखनऊ बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजों ने सबको चौंकाया, इस दिग्गज के सिर सजा अध्यक्ष का ताज

अध्यक्ष पद पर जीएन शुक्ला उर्फ चाचू ने विजय हासिल की है, जबकि महामंत्री पद पर जितेन्द्र सिंह यादव को विजेता घोषित किया गया है.

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लखनऊ बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजों ने सबको चौंकाया, इस दिग्गज के सिर सजा अध्यक्ष का ताज (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 8:09 PM IST

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लखनऊ: राजधानी के बहुचर्चित लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए. अध्यक्ष पद पर जीएन शुक्ला उर्फ चाचू ने विजय हासिल की है, जबकि महामंत्री पद पर जितेन्द्र सिंह यादव उर्फ जीतू को विजेता घोषित किया गया है. कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मनीष श्रीवास्तव को चुना गया है. अन्य पदों पर मतगणना जारी है.

राजधानी लखनऊ के बार एसोसिएशन का चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है. वकीलों की संख्या को देखते हुए यह चुनाव राजधानी में चर्चा में रहा. शनिवार को लखनऊ बार एसोसिएशन के महत्वपूर्ण पद पर परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. अध्यक्ष पद पर जीएन शुक्ला उर्फ चाचू ने जीत हासिल की है. जीएन शुक्ला को कुल 1255 वोट मिले. जीएन शुक्ला ने अपने निकटतम प्रतिबंध सुरेश पांडे को पीछे छोड़ते हुए यह परिणाम अपने नाम किया है.

दूसरी ओर महामंत्री पद पर जितेन्द्र सिंह यादव उर्फ जीतू ने जीत हासिल की है, जितेन्द्र सिंह यादव को 1094 वोट मिले हैं. इस बार के चुनाव में 2722 वकीलों ने मतदान किया. लखनऊ में कुल 3672 मतदाता वकील है. इस बार लखनऊ बार एसोसिएशन का चुनाव अपने आप में खास था क्योंकि इस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था. संगठन के 22 पदों के लिए कुल 116 उम्मीदवार मैदान में थे. अन्य पदों के लिए मतगणना जारी है. कोषा अध्यक्ष समेत कुल सात पदों पर महिला वकीलों को आरक्षण दिया गया था.


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