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लखनऊ बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजों ने सबको चौंकाया, इस दिग्गज के सिर सजा अध्यक्ष का ताज

लखनऊ बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजों ने सबको चौंकाया, इस दिग्गज के सिर सजा अध्यक्ष का ताज ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के बहुचर्चित लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए. अध्यक्ष पद पर जीएन शुक्ला उर्फ चाचू ने विजय हासिल की है, जबकि महामंत्री पद पर जितेन्द्र सिंह यादव उर्फ जीतू को विजेता घोषित किया गया है. कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मनीष श्रीवास्तव को चुना गया है. अन्य पदों पर मतगणना जारी है.

राजधानी लखनऊ के बार एसोसिएशन का चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है. वकीलों की संख्या को देखते हुए यह चुनाव राजधानी में चर्चा में रहा. शनिवार को लखनऊ बार एसोसिएशन के महत्वपूर्ण पद पर परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. अध्यक्ष पद पर जीएन शुक्ला उर्फ चाचू ने जीत हासिल की है. जीएन शुक्ला को कुल 1255 वोट मिले. जीएन शुक्ला ने अपने निकटतम प्रतिबंध सुरेश पांडे को पीछे छोड़ते हुए यह परिणाम अपने नाम किया है.