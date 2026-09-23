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लखनऊ में रिलायंस जियो के वेयरहाउस से 3.65 करोड़ का सामान गायब, मैनेजर समेत 7 पर FIR दर्ज

लखनऊ के बंथरा स्थित क्विक सप्लाई चेन वेयरहाउस से रिलायंस जियो के 3.65 करोड़ रुपये के टेलीकॉम उपकरण गायब हो गए हैं.

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ऑडिट में खुली पोल: सिस्टम में दर्ज था सामान, खटोला वेयरहाउस से गायब मिला 3.65 करोड़ का माल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 10:58 PM IST

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र से करोड़ों रुपये के टेलीकॉम उपकरण और बिजली केबल के गबन का बड़ा मामला सामने आया है. क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड के खटोला स्थित नए वेयरहाउस से करीब 3 करोड़ 65 लाख रुपये का कीमती सामान गायब कर दिया गया. गोदाम के डिजिटल रिकॉर्ड और फिजिकल स्टॉक के मिलान में करोड़ों का सामान कम मिलने से कंपनी प्रबंधन में हड़कंप मच गया. कंपनी प्रबंधक की शिकायत पर बंथरा पुलिस ने वेयरहाउस इंचार्ज और मैनेजर समेत 7 नामज़द कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

2025 में नए वेयरहाउस में शिफ्ट किया गया था कीमती सामान: कंपनी के प्रबंधक सनी मोहन ने पुलिस को दी तहरीर में इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया है. कंपनी साल 2013 से दिसंबर 2025 तक चिनहट के सेमरा स्थित वेयरहाउस से अपना कामकाज चला रही थी. फरवरी 2025 से माल को सेमरा से बंथरा के खटोला स्थित नए वेयरहाउस में शिफ्ट किया जा रहा था. इस नए गोदाम में रिलायंस जियो और अन्य कंपनियों की हाई-वोल्टेज केबल, फाइबर सामग्री और आधुनिक टेलीकॉम उपकरण रखे जाते थे.

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रिलायंस जियो का कीमती केबल और उपकरण बाज़ार में बेचा, बंथरा पुलिस ने शुरू की जांच (Photo Credit: ETV Bharat)

संदिग्ध गाड़ी पकड़े जाने पर खुला गबन का पहला राज़: इन सामानों के रखरखाव और सुरक्षा के लिए कंपनी ने संदीप सिंह, विजय घोषाल, दिग्विजय सिंह, प्रशांत चौधरी और सच्चिदानंद कुमार सिंह समेत अन्य कर्मचारियों को तैनात किया था. इस संगठित चोरी का पहला सुराग जुलाई 2025 में लगा, जब बाराबंकी की देवा पुलिस ने एक संदिग्ध गाड़ी को पकड़ा. उस गाड़ी से 509 मीटर पावर केबल और 4 छोटे ट्रांसफार्मर बरामद हुए थे. उस मामले में पुलिस ने सहायक मैनेजर दिग्विजय सिंह समेत 3 लोगों को जेल भेजा था.

ऑडिट में उजागर हुआ करोड़ों का घोटाला: इस घटना के बाद नवंबर 2025 में जब कंपनी ने खटोला वेयरहाउस का भौतिक सत्यापन कराया, तो अधिकारी हैरान रह गए. डिजिटल सिस्टम के रिकॉर्ड की तुलना में मौके से 3.65 करोड़ रुपये का सामान नदारद मिला. इसके बाद जनवरी और फरवरी 2026 में दोबारा ऑडिट कराया गया, जिसमें फिर से भारी स्टॉक गायब मिलने की पुष्टि हुई. आरोप है कि कर्मचारियों ने मिलीभगत करके बिना किसी गेट पास के करोड़ों का सामान बाज़ार में बेच दिया.

पुलिस की विशेष टीम कर रही सीसीटीवी और बैंक खातों की जांच: अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी वसंथ कुमार रल्लापल्ली ने बताया कि बंथरा थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की एक विशेष टीम गोदाम के रिकॉर्ड, गेट एंट्री, सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों के बैंक खातों के लेन-देन की पड़ताल कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गबन में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर गायब माल बरामद करने की कोशिश की जा रही है.

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